4 wyjątkowe pomysły na prezenty dla miłośnika podróży

Książki to zawsze dobry pomysł na prezent dla każdej bliskiej osoby – również dla podróżnika, bowiem lektury o tematyce podróżniczej to nic innego jak portale przenoszące do wymarzonych miejsc. Z pewnością miłośników przygód zainteresują reportaże, ponieważ pozwalają poznać opisywane miejsca nie tylko pod względem walorów turystycznych, ale również społecznych i kulturowych. Świetnym pomysłem na prezent są również przewodniki. Można z nich zaczerpnąć informacji lub dowiedzieć się nieco więcej o odwiedzanym kraju. To także kopalnia wiedzy związana z tym co warto zobaczyć w danym mieście. To szczególnie trafiony prezent, jeśli wiemy, dokąd obdarowywana osoba planuje podróż lub o jakiej podróży marzy.

Mapa ze zdrapką

Mapa, choć teraz najczęściej w wersji online, jest obowiązkowym wyposażeniem podróżnika. A taka ze zdrapką to idealny prezent dla miłośnika wycieczek. Taka mapa pozwala odnotować miejsca, w których już dana osoba była lub zaznaczać te, do których koniecznie chce się wybrać. Po zdrapaniu wszystkich najważniejszych miejsc, mapa może być doskonałą ozdobą ścienną.

Stałe źródło prądu

Powerbank to pozycja obowiązkowa w plecaku każdego podróżnika. Takie urządzenie to idealny wybór dla osób aktywnych i podróżujących, ceniących sobie praktyczność i wygodę. Na rynku jest wiele modeli, które różnią się wyglądem, ale również jakością wykonania. Przy zakupie warto zwrócić szczególną uwagę na pojemność powerbanka, szybkość ładowania, poręczność oraz wagę.

Aby dobrze widzieć…

Okulary przeciwsłoneczne są niezbędnym elementem wyposażenia podczas większości wyjazdów, zarówno w lecie, jak i w inne pory roku. Noszą je górscy piechurzy, narciarze, jak i podróżnicy preferujący wypoczynek na plażach. Zdecydowanie najlepsze będą okulary z soczewkami z filtrem UV400 i kategorią 3., odpowiednio przyciemnione, chroniące przed promieniowaniem UV i blokujące odblaski, a do tego zapewniające perfekcyjną przejrzystość oraz kontrast obrazu. Okulary które mają ochronić oczy przed szkodliwym promieniowaniem powinny pochodzić z pewnych źródeł. Salony Vision Express oferują okulary ze szkłami posiadającymi odpowiedni stopień zabarwienia, dobrany do warunków i preferencji użytkownika. Dodatkowo profesjonalne szkła przeciwsłoneczne zawsze posiadają filtry UVA i UVB. Zakup okularów w nieprzeznaczonym do tego miejscu, np. na bazarze czy supermarkecie nie gwarantuje, że okulary będą skutecznie chroniły wzrok.

Jeśli wybór jest zbyt trudny, można zdecydować się na kartę podarunkową. Dobrym pomysłem jest voucher do salonu optycznego, w którym obdarowany może zakupić takie okulary przeciwsłoneczne ulubionej marki lub takie, które najbardziej się mu spodobają. Jeśli natomiast dana osoba ma wadę wzroku, może zdecyduje się na wymianę okularów korekcyjnych.

Wybierając prezenty dla miłośników podróży, warto skupić się na gadżetach, które podkreślą ich pasję do odkrywania świata. Artykuł przedstawia cztery wyjątkowe pomysły, a każda z tych propozycji stanowi praktyczny i jednocześnie emocjonalny upominek dla poszukiwacza przygód.

i Autor: Materiały prasowe Vision Express

