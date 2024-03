"Always Pushing" - nowa kampania Vans z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

​Po udanej premierze OTW by Vans, która wprowadziła nowy wyraz instalacji deskorolkowej w sztukę, Vans kontynuuje ewolucję, nie tylko utrzymując konsumenta w centrum uwagi, ale także angażując sportowców, którzy popychają markę do przodu. Tym razem odblokowuje swoją wizję skateboardingu z Armanto.

"Naszą misją jest inspirowanie i wzmacnianie naszych konsumentów do życia poza ścianą" - mówi Drieke Leenknegt, globalny dyrektor ds. marketingu Vans. "Dla nas Lizzie uosabia swobodny sposób myślenia naszej marki. W ciągu ostatniej dekady zmieniała paradygmat skateboardingu i jest ostatecznym uosobieniem tego, co oznacza postęp w sporcie, w życiu osobistym i, co najważniejsze, w kulturze. Nie ma nikogo lepiej przygotowanego do kształtowania przyszłości Vans niż ona".

Armanto jest pionierką w świecie skateboardingu, znaną z przełomowych osiągnięć i niezachwianego zaangażowania w przesuwanie granic tego sportu. Jako jedna z najbardziej wpływowych skateboardzistek swojego pokolenia, Armanto na nowo zdefiniowała to, co jest możliwe na deskorolce i zainspirowała innych do nieustraszonego realizowania swoich pasji.

W pierwszym rozdziale kampanii "Always Pushing" Armanto współpracuje z Vans, aby podkreślić osoby, które zainspirowały ją do pójścia naprzód. Reżyserka Claire Arnold, która prowadziła kreatywną pracę w środowiskach mody, rozrywki i sztuki, przedstawia Armanto i społeczność, która ją otacza, w tym Evę Armanto (mamę), Mami Tezukę (skateboardzistkę), Daniego Millera (muzyka) i Alisę Ueno (DJ-kę/piosenkarkę).

Zaangażowanie firmy Vans na rzecz konsumentów polega na postępie, który przybiera różne formy i kształty, takie jak projektowanie produktów przeznaczonych do jazdy na deskorolce i nagrody w konkursach. "To ekscytujący początek tego, co czeka Vans w tym roku" - mówi Armanto. "Naprawdę wierzę, że razem możemy sprawić, że skateboarding będzie bardziej inkluzywny dla kobiet w następnej dekadzie. To jest nasz czas i chcę nadal odblokowywać ten sport dla następnego pokolenia kobiet".

Vans jest podekscytowany, że może powitać przyszłe pokolenie fanów, aby zaangażować się w opowiadanie historii na nowe sposoby i formy, a co ważniejsze, zobaczyć siebie w szeregu osób reprezentujących markę.

Aby uzyskać więcej informacji na temat kampanii Vans "Always Pushing" i być na bieżąco z najnowszymi wydaniami, odwiedź vans.eu.

i Autor: Materiały prasowe VANS

