Antyoksydacja w pielęgnacji

STRES OKSYDACYJNY – GŁÓWNY WRÓG MŁODEJ SKÓRY

Proces starzenia rozpoczyna się już po 25. roku życia, gdy naturalna zdolność skóry do regeneracji spowalnia. Wolne rodniki, generowane przez promieniowanie UV, zanieczyszczenia, stres czy brak snu, prowadzą do uszkodzenia komórek i przyspieszenia procesu starzenia. Skutkiem jest degradacja włókien kolagenu i elastyny, utrata jędrności, pojawienie się zmarszczek, przebarwień oraz utrata blasku.

KWAS FERULOWY – TARCZA OCHRONNA

Kwas ferulowy to silny antyoksydant, który skutecznie spowalnia proces starzenia się skóry, wywoływany przez codzienne, niekorzystne czynniki środowiskowe. Jednym z głównych zagrożeń jest promieniowanie słoneczne – kwas ferulowy nie tylko naprawia uszkodzenia powstałe w wyniku fotostarzenia, ale także pochłania promienie UVA i UVB, chroniąc skórę przed ich szkodliwym działaniem. Dodatkowo wspomaga skórę osób narażonych na niedobór snu i stany zapalne, łagodząc ich skutki, intensywnie nawilża cerę, pobudza produkcję kolagenu i elastyny, wspierając jej regenerację. Dzięki swoim właściwościom kojącym i przeciwzapalnym jest także polecany osobom, które borykają się z zaczerwienieniami i przebarwieniami, ponieważ pomaga zmniejszyć ich widoczność i wyrównać koloryt cery.

SIŁA ANTYOKSYDANTÓW W NOWEJ FORMULE FERULAC

Aby zmaksymalizować działanie kwasu ferulowego, eksperci z laboratoriów Sesderma połączyli go z floretyną oraz witaminami C i E, a także z innymi składnikami przeciwstarzeniowymi, takimi jak kwas taninowy, glutamina, astaksantyna i kwas hialuronowy.

Floretyna, pozyskiwana z liści i kory jabłoni, to silny przeciwutleniacz o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i przeciwzmarszczkowym. Dzięki zdolności łączenia się z lipidami wspiera równowagę hydrolipidową skóry.

Kwas taninowy to naturalny polifenol o silnych właściwościach przeciwutleniających, przeciwzapalnych i ściągających, który chroni skórę przed wolnymi rodnikami i wspomaga jej regenerację. Dzięki zdolności do regulowania wydzielania sebum i zwężania porów jest często stosowany w kosmetykach do cery tłustej i trądzikowej.

Glutamina wspomaga regenerację skóry, nawilża ją oraz stymuluje produkcję kolagenu, poprawiając jej jędrność i elastyczność.

Astaksantyna to silny antyoksydant, który chroni skórę przed stresem oksydacyjnym, spowalnia proces starzenia i poprawia jej elastyczność. Działa także przeciwzapalnie, wspomaga nawilżenie oraz wyrównuje koloryt cery, redukując przebarwienia.

Dzięki zastosowaniu nanotechnologii składniki te są enkapsulowane w liposomach, co zwiększa ich skuteczność i pozwala na głębszą penetrację skóry.

FERULAC – SKUTECZNA TARCZA PRZECIWSTARZENIOWA

Dzięki unikalnemu połączeniu składników aktywnych nowa formuła Sesderma FERULAC zapewnia skórze kompleksową ochronę i wsparcie w walce z oznakami starzenia:

Zaawansowana ochrona antyoksydacyjna - skuteczna walka ze stresem oksydacyjnym i jego konsekwencjami.

Redukcja oznak fotostarzenia– stopniowe wygładzanie drobnych zmarszczek i przebarwień.

Poprawa struktury naskórka – większa gładkość i jednolity koloryt.

Neutralizacja wolnych rodników - ochrona przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

Stymulacja syntezy kolagenu - poprawa jędrności i elastyczności skóry.

LINIA DERMOKOSMETYKÓW SESDERMA FERULAC

FERULAC Serum liposomowe

Liposomowe serum antyoksydacyjne, które zapobiega i koryguje oznaki przedwczesnego starzenia. Nowa formuła zawiera m.in. kwas ferulowy, floretynę, kwas taninowy, witaminy C i E. Widocznie redukuje zmarszczki i przebarwienia, zwiększa elastyczność i wyrównuje koloryt skóry. Odpowiednie dla każdego rodzaju skóry.

i Autor: materiały prasowe Sesderma

FERULAC Antyoksydacyjny krem Twój nowy sojusznik w walce z oznakami przedwczesnego starzenia. Ulepszona formuła zawiera kwas ferulowy, floretynę, kwas taninowy, witaminy C i E. Widocznie redukuje zmarszczki i przebarwienia. Skóra jest głęboko nawilżona, gładsza i bardziej promienna. Przeznaczony dla skóry suchej.

i Autor: materiały prasowe Sesderma

FERULAC Antyoksydacyjny krem-żel

Zwalczaj wolne rodniki i nawilżaj skórę dzięki tej formule stworzonej specjalnie dla skóry mieszanej i tłustej. Nowa formuła zawiera kwas ferulowy, floretynę, kwas taninowy, witaminy C i E. Widocznie redukuje zmarszczki i przebarwienia. Skóra jest bardziej nawilżona, gładsza i bardziej promienna.