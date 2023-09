Arcypiękne buty damskie na zimę w obłędnej promocji CCC. To najbardziej znane buty na świecie. Modne, wygodne i za mniej niż 80 zł. Cena jak marzenie

Promocje w sklepach CCC. Modne trampki damskie za mniej niż 80 zł

Jesień to największy wyprzedażowy sezon. W listopadzie obchodzimy zdecydowanie najbardziej popularnie święto wyprzedaży, czyli Black Friday. Zanim jednak w sklepach pojawią się promocje związane z "czarnym piątkiem", to jeszcze czas na sezonowe wyprzedaże, które właśnie wystartowały. W sklepach sieci CCC znajdziesz obniżki cen sięgające nawet 50 proc. Wśród przecenionego asortymentu królują letnie buty. Zatem jeżeli jeszcze planujesz w tym roku wakacje w ciepłych krajach, to warto zainteresować się ofertą CCC. Dla osób, które szykują już swoją szafę na jesień i zimę polecamy uniwersalne trampki. To zdecydowanie buty, które w swojej popularności nie mają sobie również. Naszym zdaniem to najbardziej znane buty na świecie. W promocji CCC znajdziesz białe trampki damskie Sprandi w cenie 75,99 zł. - Białe trampki Sprandi to idealny wybór dla kobiet, które cenią sobie wygodę i ponadczasowy styl. Ze względu na swoją kolorystykę, doskonale pasują do różnych ubrań, a wykonanie z materiału włókienniczego zapewnia stopom właściwą wentylację. Okrągły nosek butów to gwarancja pełnej swobody ruchów, co docenisz zarówno podczas treningów, jak i w codziennych spacerów. Sznurowanie precyzyjnie dopasuje je do stopy, dbając o jej stabilność. To model, który sprawdzi się przez cały rok, niezależnie od pory roku - poleca trampki producent na stronie CCC.

