Aveda przedstawia limitowaną kolekcję świąteczną powstałą we współpracy z projektantką Iris van Herpen

“Kolekcja ta prezentuje przyszłościową wizję świąt i uosabia nieograniczone piękno natury”. - mówi Iris van Herpen. “Inspirację wizualną dla tej kolekcji stanowią relacje między organizmami żywymi a ich fizycznym otoczeniem we wszystkich warstwach i niuansach – ciągły dialog między naturą a nami samymi."

Choć kolekcje stworzone przez van Herpen regularnie gościły na czerwonych dywanach, w filmach uznawanych na całym świecie, jak i na wybiegach, warto również wspomnieć, że projektantka pracowała nad stylizacjami modeli na pokazach fryzjerskich organizowanych pod kierunkiem Antoinette Beenders, Wiceprezeski Globalnej Sztuki Fryzjerskiej w marce Aveda. Wspólne lata pracy zaowocowały nie tylko profesjonalnym partnerstwem, ale także prawdziwą przyjaźnią, która teraz przenika tę formalną, świąteczną współpracę, gdzie sztuka i rzemiosło są sercem projektu.

THE LIMITED-EDITION LINEUP

Kolekcja świąteczna Aveda x Iris van Herpen skupia się na trzech luksusowych, limitowanych akcesoriach: mankiecie do włosów, zestawie spinek do włosów oraz eleganckiej kosmetyczce. Całość została starannie zaprojektowana, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju i inspiracji płynącej z kreatywności Iris van Herpen. W skład kolekcji wchodzą także estetycznie zaprojektowane opakowania, tworzące spójną, nieszablonową kolekcję.

Mankiet do włosów "Lagoon Nebula" czerpie inspiracje z obszarów międzygwiezdnych, gdzie rodzą się nowe gwiazdy, tworząc spektakularne widowisko. Zestaw spinek do włosów "Henosis" odnosi się do greckiego konceptu jedności, tworząc delikatne, harmonijne połączenie. Natomiast kosmetyczka "Syntopia" wywodzi się ze wspólnego bytu różnych gatunków, emanując prostotą i naturalnym pięknem. Opakowania natomiast czerpią inspirację z przyrody, dodając całości kolekcji subtelną elegancję.

Zgodnie z zastosowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, mankiet i zestaw spinek do włosów zostały wyprodukowane z mosiądzu o złotym odcieniu, który jest w pełni możliwy do przetworzenia i recyklingu. Podkreślając dbałość o środowisko kosmetyczka wykonana jest z 65% materiałów z recyklingu post konsumenckiego. Wyjątkowe opakowania prezentowe, etui i pozostałe elementy świątecznych opakowań są stworzone z certyfikowanego papieru FSC pochodzącego również z recyklingu. Te luksusowe, a jednocześnie zrównoważone pudełka na prezenty eliminują konieczność użycia dodatkowego papieru do pakowania, a ich estetyka sprawia, że mogą one służyć również jako dekoracyjne miniaturowe, stanowiące unikalne dzieła sztuki. Każdy element z limitowanej kolekcji świątecznej jest zaprojektowany z myślą o możliwości ponownego przetworzenia, podkreślając zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju.

Zestawy prezentowe to bogata oferta ulubionych produktów do pielęgnacji ciała Aveda, a także wysoce skutecznych produktów i zabiegów z kolekcji Botanical Repair, Nutriplenish i Invati Advanced.

Limitowana kolekcja Aveda x Iris van Herpen zadebiutowała 1 października. Jest dostępna w sklepach Aveda, salonach partnerskich, spa, specjalistycznych sklepach detalicznych oraz online na stronie aveda.com. To wyjątkowa okazja dla miłośników marki, aby odkryć i zakupić te ekskluzywne produkty, które łączą awangardowy styl z zaangażowaniem w zrównoważony rozwój.

