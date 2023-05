Bądź dobrą mamą... dla swojej skóry!

To najchętniej kupowane perfumy na świecie. Kosztują blisko 1000 zł, a my mamy boski zamiennik za 20 zł. Kupisz go w Lidlu. To zapach rozkoszy i niezależnej kobiety

Stan skóry to nie tylko kwestia genów, ale w głównej mierze wypadkowa stylu życia i czynników zewnętrznych. Nie ma ona łatwego życia i tak, jak jest z zewnątrz atakowana, tak z zewnątrz potrzebuje wsparcia. AXIS-Y to przebadane dermatologicznie wegańskie preparaty do podstawowej pielęgnacji, które dbają o pH i mikrobiom oraz przyspieszają odbudowę ochronnego płaszcza hydrolipidowego. To natomiast daje lepsze nawilżenie, zmniejsza nadwrażliwość i przygotowuje skórę do następnych etapów pielęgnacji. Nie zawierają substancji drażniących, parabenów, parafiny, oleju mineralnego, kompozycji zapachowych ani sztucznych barwników, za to znajdziemy w nich po co najmniej sześć cennych wieloskładnikowych surowców pochodzenia roślinnego i po jednym głównym składniku biologicznie czynnym na konkretny problem skóry. W każdym kosmetyku wykorzystano także jedną wyróżniającą się i bardzo zaawansowaną technologię. To właśnie oznaczają cyfry „6+1+1”. Kosmetyki AXIS-Y mogą być stosowane jako seria, co maksymalizuje efekt, lub pojedynczo, w zależności od indywidualnych potrzeb. Od których produktów warto rozpocząć swoją „koreańską przygodę”?

OCZYSZCZANIE z AXIS-Y Quinoa One-Step Balanced Gel Cleanser

Najistotniejszy element pielęgnacji to oczyszczanie, a najważniejszą rolę w dobrym preparacie oczyszczającym odgrywają… składniki oczyszczające. Bez nich nie spełni on swoich funkcji, czyli nie usunie makijażu, zanieczyszczeń czy nadmiaru sebum. Quinoa One-Step Balanced Gel Cleanser ma pH 5,5 i wykorzystuje naturalnie występujące środki powierzchniowo czynne, dzięki którym jest nie tylko wegański, ale również przyjazny dla skóry. W składzie produktu znalazły się nie tylko pyszne superfoods, ale także 6 niezbędnych składników: wąkrota azjatycka pobudza proces gojenia skóry, zielona herbata sprzyja regeneracji uszkodzeń, nagietek przyspiesza gojenie blizn potrądzikowych i przebarwień, olej ze słodkich migdałów chroni przed stresem oksydacyjnym, chmiel wypłukuje toksyny, a bazylia azjatycka zwalcza bakterie i łagodzi stany zapalne. Nie wolno zapomnieć o 1 kluczowym składniku, komosie ryżowej (Quinoa), która wspomaga syntezę kolagenu i elastyny, czyniąc skórę delikatną i gładką. 1 skuteczna technologia to zaś Herbal Complex Technology, czyli mieszanka zielonej herbaty, bazylii azjatyckiej i drzewa herbacianego, pozostawiająca skórę nawilżoną i miękką.

i Autor: Materiały prasowe AXIS-Y

TONIZOWANIE z Daily Purifying Treatment Toner

Dlaczego tonik powinien stanowić nieodłączny etap oczyszczania skóry? Ponieważ ten produkt odświeża skórę i przywraca jej naturalne pH (4,7-5,75), które może być zaburzone wskutek mycia twarzy wodą z kranu (pH=>7). Daily Purifying Treatment Toner marki AXIS-Y zawiera kwas salicylowy BHA (0,5%), który delikatnie złuszcza skórę, nie pozbawiając jej naturalnego natłuszczenia. Pomaga pozbyć się zalegających w porach bakterii i zanieczyszczeń, a substancje odżywcze pochodzące z naturalnych składników łagodzą skórę i pobudzają proces jej gojenia. 6 podstawowych składników tego toniku to: wąkrota azjatycka, która pobudza proces gojenia skóry, drzewo herbaciane o właściwościach przeciwzapalnych, trzcina cukrowa pomagająca utrzymać prawidłowe nawilżenie, lotos sprzyjający regeneracji naskórka, jastrzębiec łagodzący podrażnienia i pstrolistka sercowata, która usuwa toksyny oraz przyspiesza gojenie blizn będących skutkiem egzemy. 1 kluczowy składnik stanowi kwas BHA w stężeniu 0,5%, który rozbija martwe komórki naskórka i pomaga leczyć trądzik grzybiczy, a 1 skuteczna technologia to Metoda ekstrakcji jastrzębca minimalizująca uszkodzenia wartościowych składników.

i Autor: Materiały prasowe AXIS-Y

ODŻYWIANIE z Artichoke Intensive Skin Barrier Ampoule

Oczyszczona skóra gotowa jest na przyjęcie składników aktywnych z kolejnych kosmetyków, w tym kremu. W serii AXIS-Y tego produktu nie znajdziemy, ponieważ sam krem to za mało – jest on tylko jednym z elementów układanki. To produkt, który zazwyczaj działa na objawy, takie jak wrażliwość, rumień, suchość, przebarwienia, nadmierne błyszczenie się skóry, zaskórniki czy krostki. Do prawidłowego funkcjonowania skóra potrzebuje odpowiednich warunków, a to preparaty podstawowej pielęgnacji dbają o pH, mikrobiom oraz przyspieszają odtworzenie płaszcza hydrolipidowego. Czym jest więc Artichoke Intensive Skin Barrier Ampoule? To nawilżające serum w ampułce do twarzy z karczochem, które stanowi źródło przeciwutleniaczy oraz składników odżywczych i nawilżających, pomagając odbudować uszkodzoną lub podrażnioną barierę skórną. Produkt jest odpowiedni do wszystkich rodzajów skóry, a w szczególności do tej wrażliwej i wymagającej ukojenia. Zawiera oczywiście 6 głównych składników i tak zawarta w nim wąkrota azjatycka pobudza proces gojenia skóry, drzewo herbaciane łagodzi bolesne podrażnienia, korzeń łopianu usuwa martwe komórki naskórka, aloes łagodzi i działa przeciwzapalnie, lukrecja rozjaśnia i łagodzi stany zapalne, a okra głęboko nawilża, wspomagając rozwój zdrowych komórek naskórka. 1 główny składnik to karczoch pomagający zatrzymać wilgoć w skórze i zwiększający gęstość ścian komórkowych, a 1 skuteczna technologia to, podobnie jak w toniku.

i Autor: Materiały prasowe AXIS-Y