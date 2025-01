Bądź eko w 2025 roku! Z postanowieniami od Katarzyny Wągrowskiej i Garnier to proste

Kierując się wartością empatii na środowisko, zastanówmy się, co możemy zrobić, by być wartościową częścią ekosystemu, który jest kluczowy dla naszego przetrwania i żyć lepszym, pełniejszym życiem – mówi Katarzyna Wągrowska, ekspertka od gospodarki cyrkularnej i środowiskowej odpowiedzialności producenta, która rozpoczęła współpracę z Garnier. Jako jedna z ekspertek współpracujących z marką przygotowała listę 7 ekologicznych postanowień noworocznych. Każde z nich to krok ku bardziej zielonej przyszłości.

Nowy rok – nowe porządki

Nowy rok dobrze zacząć od porządków. Warto wybrać rzeczy, których już nie potrzebujemy - oddać te, które się jeszcze nadają, np. niezniszczone ubrania oraz wyrzucić takie, które już nie nadają się do użytku, np. przeterminowane kosmetyki. Tu warto zwrócić uwagę na ważną kwestię - to, co nadaje się do kosza, posegreguj. Stare kosmetyki opróżnij do odpadów zmieszanych, a puste opakowania wyrzuć do odpowiedniego pojemnika, by miały jeszcze szansę na recykling. Przykładem na to, że takie działanie przekłada się na konkretne rozwiązania, jest np. butelka różowego płynu micelarnego Garnier. Opakowanie z jednej strony jest w 100% stworzone z materiałów z recyklingu, a z drugiej nadaje się do ponownego przetworzenia i po opróżnieniu powinno trafić do odpowiedniego pojemnika.

i Autor: materiały prasowe Garnier

Używaj ponownie

W nowym roku postaw na to, co wartościowe i wielorazowe. Zamiast wracać z zakupów spożywczych z mnóstwem foliowych siatek i siateczek, pamiętaj o własnych torbach. Jeszcze na etapie sporządzania listy zakupów oszacuj, ilu toreb będziesz potrzebować. Na pieczywo, owoce i warzywa zabieraj własne woreczki z tkaniny. Uszyjesz je samodzielnie, np. ze starych koszulek, firan czy pościeli. Nie chcesz szyć? Zestawy woreczków znajdziesz już teraz niemal w każdym markecie.

Zacznij domowy warzywnik

Samodzielne uprawianie roślin daje ogromną satysfakcję. Naturalna zieleń nas koi i uspokaja. W nowym roku możesz rozpocząć swoją przygodę z własnym warzywnikiem. Wystarczy niewielka przestrzeń na balkonie lub w ogródku, lista ulubionych warzyw chętnie zjadanych przez ciebie i domowników oraz plan na ich wysiew.

Kompostuj

A gdyby tak nauczyć się przerabiać kuchenne odpadki na coś wartościowego? Kompost to żyzny nawóz, który możesz otrzymać z resztek roślinnych takich jak obierki warzyw i owoców, suche części domowych i ogrodowych roślin, liście, gałązki czy trawa, ale też skorupek po jajkach czy niewielkich ilości szarego papieru. Kompostować możesz w domu, na balkonie lub w ogrodzie. Dzięki kompostowaniu zyskasz naturalny nawóz dla swoich roślin.

Zamień auto na bardziej ekologiczny środek transportu

Auta spalinowe emitują dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane do atmosfery. W całej Unii Europejskiej transport drogowy odpowiada za 20 procent wszystkich emisji. Spaliny sprawiają, że wdychamy szkodliwe związki, w tym pyły pochodzące z eksploatacji auta, np. ścierania się opon. Dlatego warto ograniczyć korzystanie z auta na rzecz transportu publicznego, roweru lub chodzenia pieszo. Przy dwóch ostatnich opcjach poprawisz również kondycję swojego ciała, a twoje zdrowie tylko na tym zyska.

Zacznij pić wodę z kranu

Picie wody jest niezbędne dla naszego życia. Dorosły człowiek w 70% właśnie z niej się składa. Mitem jest, że tylko butelkowana woda mineralna jest dla nas zdrowa. Woda z kranu w Polsce jest zdatna do picia, jej jakość jest regularnie kontrolowana przez miejskie wodociągi. Kranówka ma też dwie korzyści: jej picie nie przysparza nam odpadów - dzięki niej unikamy plastikowych, jednorazowych butelek. Drugą zaletą jest jej niski koszt - litr wody kosztuje około 1 grosz! Zobacz, ile możesz dzięki niej zaoszczędzić.

Ogranicz mięso w swojej diecie

Czy wiesz, że około 77% gruntów rolnych jest wykorzystywane na hodowlę zwierząt, ale dostarczają one tylko 18% kalorii spożywanych przez ludzi? Produkcja mięsa jest ekstensywna, jeśli chodzi o obszar używanych pod nią gruntów, ale nie tylko. Emisje gazów cieplarnianych w diecie mięsnej są dwa razy większe niż w diecie wegetariańskiej i 3-4 razy większe niż w diecie wegańskiej. Nowy rok może być dobrym początkiem wprowadzenia większej ilości posiłków warzywnych, a veganuary jest wprost idealny na miesiąc testowy. Spróbuj najpierw chociażby od jednego bezmięsnego dnia. Nawet częściowe ograniczenie spożycia mięsa, takie jak dieta fleksitariańska, może znacząco obniżyć emisje CO2. Przekłada się to też bezpośrednio na losy zwierząt, które są niezwykle ważne dla Garnier, największej na świecie marki kosmetycznej zatwierdzonej przez Cruelty Free International.