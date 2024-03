Beiersdorf został doceniony jako światowy lider w dziedzinie ochrony środowiska, otrzymując potrójną ocenę „A” od CDP

Zaawansowana pielęgnacja skóry idealna do skin cyclingu

Projekt polskich naukowców wśród 9 nominowanych do nagrody Lush Prize 2024 w kategorii “Science”

Coca-Cola wkracza do świata K-Popu z limitowaną edycją napojów

Drugi rok z rzędu firma Beiersdorf dołączyła do prestiżowej listy „Triple A” – listy firm, które wykazują najlepsze praktyki w zakresie przeciwdziałania wpływowi na środowisko w swoich łańcuchach wartości. Spośród ponad 21 000 firm na całym świecie, które przekazały swoje dane, spółka notowana na DAX jest jedną z zaledwie 10, które otrzymały tę najwyższą ocenę za rok 2023.

Zobacz także: Projekt polskich naukowców wśród 9 nominowanych do nagrody Lush Prize 2024 w kategorii “Science”

"Jesteśmy dumni z tego, że po raz kolejny otrzymaliśmy od CDP najwyższą ocenę. Potwierdza to nasze zdecydowane wysiłki na rzecz poprawy efektywności środowiskowej naszego portfolio produktów i dekarbonizacji naszej działalności jako całości” – wyjaśnia Vincent Warnery, CEO Beiersdorf AG. „To dowód naszego przekonania, że ​​chcemy napędzać transformację naszej branży w zakresie zrównoważonego rozwoju, jednocześnie zachwycając konsumentów i zapewniając wyjątkowe wyniki”.

Każdego roku organizacja non-profit CDP (dawniej „Carbon Disclosure Project”) ocenia ujawniane przez firmy informacje na temat środowiska według rygorystycznych kryteriów, takich jak zarządzanie ryzykiem środowiskowym, kompletność przekazywanych danych lub zaangażowanie w realizację solidnych i ambitnych celów. „Nasz program zrównoważonego rozwoju CARE BEYOND SKIN i zawarte w nim zobowiązania dotyczące ochrony środowiska opierają się na nauce. Na przykład nasz cel klimatyczny został zatwierdzony w ramach inicjatywy Science Based Targets i ma na celu redukcję emisji CO2e o 30% bezwzględnie w zakresach 1–3 do 2025 r. Jest to główne zobowiązanie w naszej branży” – wyjaśnia Jean-François Pascal, Vice President Sustainability, Beiersdorf AG.

Gitta Neufang, Corporate Senior Vice President Global R&D w Beiersdorf AG, dodaje: „Nie boimy się przekształcać nawet naszych najbardziej kultowych produktów do pielęgnacji skóry w skali globalnej, wprowadzając bardziej zrównoważone składniki i rozwiązania w zakresie opakowań. Dzięki temu możemy znacznie zmniejszyć nasz ślad węglowy.” Jednym z takich produktów, który w ostatnim czasie uległ transformacji, jest NIVEA Soft. Udoskonalona ikona zawiera w 100% naturalny olej jojoba i osiąga 98% biodegradowalności. Udoskonalona formuła prowadzi do zmniejszenia emisji CO2e o ~40%, co jest nadzwyczajnym krokiem.

Duże osiągnięcia we wszystkich trzech wymiarach CDP

W 2023 r. firma Beiersdorf osiągnęła kolejny ważny kamień milowy na swojej drodze dbania o klimat, otwierając nowe centrum produkcyjne w Lipsku w Niemczech. Zakład spełnia najwyższe standardy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz działa neutralnie pod względem emisji CO2e, wykorzystując odnawialną energię elektryczną i biogaz do wytwarzania ciepła. W przyszłości Beiersdorf planuje przekształcić tę fabrykę w obiekt „Energy+”, który wytwarza więcej energii odnawialnej, niż zużywa.

Aby zachować lasy jako naturalny środek łagodzący zmiany klimatyczne i źródło różnorodności biologicznej, firma Beiersdorf jeszcze bardziej wzmocniła swoje zaangażowanie we wspieranie drobnych rolników w bardziej zrównoważonej uprawie oleju palmowego. Wraz ze swoim wieloletnim partnerem, WWF Germany, firma Beiersdorf rozszerzyła swój projekt w indonezyjskiej prowincji Kalimantan Zachodni, którego celem jest certyfikacja grupy rolników liczącej 200 członków zgodnie z międzynarodowym standardem Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) do 2026 roku.

i Autor: Materiały prasowe Nivea