BETWEEN NATURES nowa kampania PRM łączy pierwotną siłę natury z kunsztem ludzkiego rzemiosła

Nowy sezon w PRM otwiera kampania AW25 Between Natures, będąca opowieścią o harmonii między światem natury a ludzką precyzją. To historia o poszukiwaniu równowagi – pomiędzy dzikością i spokojem, surowością i wyrafinowaniem, funkcjonalnością i estetyką. Hasło przewodnie kampanii, jest czymś więcej niż tylko zdaniem. „Crafted for Comfort. Designed for the Journey.”, to statement podkreślający filozofię projektowania. Każdy element kolekcji powstał z myślą o tym, by połączyć to, co zewnętrzne – formę ubioru – z tym, co wewnętrzne, czyli osobistym doświadczeniem i tożsamością. Projekty mają towarzyszyć w ciszy i w ruchu, w przestrzeni miasta i bezmiarze natury. Mają być częścią historii, którą każdy nosi inaczej.

Kampania zrodzona pośród bezkresnych islandzkich plenerów, przenosi odbiorcę w przestrzeń, w której natura nie stanowi tła, lecz staje się partnerką dialogu. Kamienne formacje, lodowe jeziora, i chłodne światło północy budują tło dla kolekcji, w której komfort, jakość i forma spotykają się w jednej opowieści. Between Natures to współczesny manifest świadomego luksusu – bliskiego ziemi, wyważonego, prawdziwego.

Between Natures to zaproszenie do świata, gdzie ubranie staje się formą kontemplacji, narzędziem wyrazu i sposobem, by odnaleźć siebie w ruchu współczesności. To reinterpretacja klasyki w duchu outdoorowej elegancji. Outfity tworzą kapsułowe zestawy high-end, w których każdy z nich opowiada swoją historię, jednocześnie wpisując się w filozofię kampani. Stylizacje łączą luksus z codziennością – w kampanii nie zabrakło tkanin o wyraźnej fakturze, wyważonych proporcji i palety stonowanych barw, od chłodnych szarości i piaskowych beżów po głęboki granat i zgaszoną zieleń.

W kampanii Between Natures marki z portfolio PRM tworzą wspólny język, w którym natura staje się nie tylko inspiracją wizualną, ale także materią – punktem wyjścia dla konstrukcji i emocji. Każda z nich odczytuje ją inaczej: jako pierwotną energię, organiczny porządek lub niedoskonałość, która staje się formą piękna.

Our Legacy reinterpretując skandynawskie umiarkowanie, opiera się na palecie barw, które zdają się wyblakłe od słońca i czasu. Subtelne detale, przemyślane proporcje i tkaniny o wyczuwalnej strukturze tworzą wrażenie spokoju – jakby ubrania tej marki były kontynuacją krajobrazu, nie kontrapunktem wobec niego. Natura w ujęciu Our Legacy to harmonia, która nie potrzebuje aplauzu.

C.P. Company, ikona włoskiego funkcjonalizmu, odnajduje naturę w procesie – w eksperymentach z pigmentem, barwieniem i technicznymi włóknami. To marka, która rozumie materię jako żywy organizm: zmienny, podatny na dotyk, światło i czas. Ich kolekcje przypominają archiwum doświadczeń zapisanych w tkaninie – manifest surowego piękna technologii w dialogu z naturą.

Sportmax wnosi do kampanii kobiecą wrażliwość i organiczną miękkość form. To język płynnych linii, subtelnych załamań i proporcji, które zdają się poddawać grawitacji, a jednocześnie ją przekraczać. Natura Sportmax to ciało w ruchu – wolne, naturalne, pełne lekkości.

Rick Owens DRKSHDW eksploruje ciemniejszą stronę natury – tę, w której destrukcja staje się aktem tworzenia. Surowe wykończenia, przedłużone proporcje i faktura przypominająca erozję materiału tworzą pejzaż w tonacji mroku. W tej narracji natura nie jest idylliczna, lecz pierwotna i bezkompromisowa – brutalnie prawdziwa.

Ader Error, koreańska marka znana z artystycznego dystansu i odwagi, traktuje naturę jako pole reinterpretacji. Kolor, deformacja i nieoczywista ekspresja budują w jej ujęciu świat organicznej abstrakcji – tam, gdzie przypadek staje się metodą, a błąd – elementem konstrukcji. Ich wizja natury jest emocjonalna, spontaniczna, a zarazem intelektualna.

Andersson Bell to z kolei spotkanie dwóch kultur – północnej surowości i azjatyckiego wyrafinowania. Marka proponuje zrównoważoną elegancję opartą na asymetrii, detalu i wyciszonej kolorystyce. To natura w formie racjonalnej – wyważonej, kontemplacyjnej, jak pejzaż obserwowany przez minimalistyczny obiektyw

MM6 Maison Margiela pozostaje wierne duchowi dekonstrukcji – analizuje naturę poprzez rozkład i ponowne złożenie. Warstwowość, odwrócenie perspektywy, świadome „niedoskonałości” tkanin to język, w którym ujawnia się struktura i przemijalność. Natura MM6 to nieustanny proces – stan pomiędzy rozpadem a kreacją.

Martine Rose przygląda się naturze formy z perspektywy społecznej. Jej projekty balansują między minimalizmem a subtelnym zaburzeniem proporcji, wprowadzając niepokój, który czyni sylwetkę żywą. To manifest naturalnego „disturbance” – aktu, który nadaje ruch tam, gdzie wszystko mogłoby pozostać statyczne.

Axel Arigato reprezentuje nowoczesną interpretację natury miejskiej. Skupiony na detalach, fakturze skóry i świadomym procesie produkcji, tworzy estetykę, w której minimalizm spotyka się z odpowiedzialnością. To natura przefiltrowana przez codzienność — organiczna w dotyku, a jednocześnie futurystyczna w formie. Wyraźnej fakturze, wyważonych proporcji i palety stonowanych barw, od chłodnych szarości i piaskowych beżów po głęboki granat i zgaszoną zieleń.

PRM to nie tylko marka. To wspólnota ludzi, którzy widzą w modzie sposób komunikacji - cichy język emocji, estetyki i autentyczności. To miejsce dla tych, którzy pragną doznawać i eksperymentować z awangardą, prostotą i siłą w detalach. W sercu warszawskiej Fabryki Norblina, w PRM Concept Store, ta filozofia nabiera realnych kształtów. Moda przenika się tu ze sztuką, designem i muzyką, a doświadczenie staje się rytuałem. To miejsce do spotkań, wyjątkowych rozmów i inspiracji, gdzie styl i myśl tworzą spójną całość.

