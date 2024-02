Bielenda przejmuje znaną markę kosmetyczną

Te buty z promocji CCC to małe dzieło sztuki. Za 80 zł kupisz najmodniejszy model na wiosnę 2024. Koleżanki zzielenieją z zazdrości

Miya Cosmetics, która od 2016 r. konsekwentnie rozwija swoją działalność na polskim rynku kosmetycznym, obecnie posiada ugruntowaną pozycję w branży i może pochwalić się rozbudowaną i zaangażowaną społecznością lojalnych klientów. Marka oferuje szeroką gamę produktów do pielęgnacji ciała, twarzy, włosów oraz kosmetyki kolorowe do makijażu. Poszerzenie portfolio Grupy Bielenda o asortyment Miya Cosmetics wzmocni pozycję firmy w Polsce w kilku kategoriach i zwiększy jej konkurencyjność.

Bielenda Kosmetyki Naturalne widzi duży potencjał dla cross-sellingu (sprzedaży krzyżowej) artykułów Miya w wybranych kanałach dystrybucji Bielenda, w tym poprzez sprzedaż tradycyjną, profesjonalną, a także eksport produktów na zagraniczne rynki. W ramach akwizycji planowane jest również pełne wykorzystanie efektów synergii na różnych poziomach działalności Bielenda i Miya.

„Kolejne przejęcie, a tym samym wzmocnienie Grupy Bielenda jest wyrazem naszego konsekwentnego, przemyślanego rozwoju. Realizowane przez nas działania (transakcje) są możliwe dzięki posiadanemu przez nas w tym zakresie know-how, które w połączeniu z doświadczeniem i energią całego zespołu pracowników oraz współpracowników firmy, jest kluczowe dla dalszego rozwoju. Naszym wspólnym celem i ambicją jest umocnienie pozycji na rynku wewnętrznym oraz odważne konkurowanie na rynkach globalnych. Aby sprostać wyzwaniom, które się z tym wiążą, musimy stawiać na nieustanny wzrost i budowanie przewagi, którą zapewnia innowacyjność oraz różnorodność produktów, nowoczesne zaplecza laboratoryjne czy zdolności produkcyjne i logistyczne. Wszystko to jest możliwe, właśnie dzięki takim inwestycjom, jak akwizycja Miya Cosmetics. Cieszymy się, że do struktur Grupy Bielenda dołączy doświadczony zespół Kanani Europe z potwierdzonymi rynkowo kompetencjami oraz grono sprawdzonych partnerów biznesowych” – wyjaśnia Marek Bielenda, Prezes Zarządu Bielenda Kosmetyki Naturalne.

„Dzięki dołączeniu komplementarnej marki kosmetycznej do portfolio Bielenda realizujemy przyjętą strategię i umacniamy pozycję firmy w Polsce w różnych kategoriach produktowych. Miya Cosmetics jako marka od lat dynamicznie rozwija się na polskim rynku, a naszym celem jest kontynuacja tego wzrostu oraz zapewnienie marce dodatkowych możliwości rozwoju, zarówno poprzez inwestycje w R&D, jak i wykorzystanie potencjału synergii w ramach Grupy w wybranych obszarach” – wskazuje Leszek Muzyczyszyn, Senior Partner w Innova Capital.

Od 2021 r. właścicielem Kanani Europe jest rodzinna firma inwestycyjna TDJ. Przez ostatnie lata, TDJ razem z prezesem i współwłaścicielem spółki Leszkiem Kłosińskim skutecznie współpracowało m.in. nad poszerzeniem portfela produktów Miya Cosmetics, wejściem marki w nowe kanały sprzedaży i zwiększeniem jej rozpoznawalności.

„Od 2021 r. pracowaliśmy nad umacnianiem pozycji rynkowej firmy we współpracy z jedną z najbardziej doświadczonych osób w polskiej branży beauty – Leszkiem Kłosińskim, który zaangażował się w spółkę także kapitałowo. Dzięki zaangażowaniu zespołu Kanani Europe oraz wewnętrznych ekspertów TDJ Business Excellence, odnieśliśmy sukces w organicznym rozwoju biznesu, poszerzając ofertę i rozwijając sprzedaż w nowych dla marki kategoriach. Portfolio produktów Miya zwiększyło się dwukrotnie w porównaniu do 2021 r., a przychody spółki w ciągu 2 lat wzrosły o 70 proc. i mają potencjał do dalszego wzrostu. Częścią struktury transakcji jest reinwestycja TDJ w Grupę Bielenda – cieszymy się bardzo na dalszą współpracę z tak doświadczonymi partnerami jak Bielenda oraz Innova Capital” – komentuje Jacek Leonkiewicz prezes zarządu TDJ.

Do Grupy Bielenda należą obecnie marki: Bielenda, Bielenda Professional, BodyBoom, FaceBoom i BabyBoom oraz Bielenda Professional Supremelab, Soraya i Dermika, a także SheHand, SheFoot i ManFoot SheCare i SkinArté, Tołpa i ON. Wszystkie jej produkty dostępne są w drogeriach i sieciach handlowych, a także w kanale e-commerce .