Tylko teraz takie ceny w Sephorze! Black Friday obniża hity do makijażu i pielęgnacji

Warto pamiętać, że to rabat na produkty pełnowymiarowe i zestawy, więc realnie można sporo zaoszczędzić na największych „pewniakach” z wyższej półki. Sephora wyraźnie podkreśla też, że promocja nie łączy się z innymi zniżkami, nie obejmuje kart podarunkowych ani usług, a kosztów dostawy nie wlicza się do rabatu.

Co opłaca się kupić taniej – perfumy, które dają największą oszczędność

Podczas Black Friday w Sephorze najbardziej opłaca się polować na perfumy, bo tu 25–40 procent różnicy w cenie przekłada się na kilkadziesiąt czy nawet kilkaset złotych oszczędności. Na stronie Black Week widać, że wiele hitów zapachowych jest przecenionych nawet do minus 40 procent, a wśród nich pojawiają się bestsellery marek takich jak Prada, Yves Saint Laurent, Lancôme, Armani czy Valentino. Przykładowo Prada Paradoxe, YSL Libre, Lancôme La Vie Est Belle albo Armani My Way mają wyraźnie niższe ceny względem ostatnich 30 dni, co czyni je zakupem „najbardziej blackfridayowym” z całej oferty.

Jeśli szukasz pomysłu na prezent, dobrym tropem są też gotowe zestawy zapachowe, bo zwykle mają korzystniejszy przelicznik za mililitr niż pojedynczy flakon, a zniżka nalicza się od całej ceny zestawu.

Makijaż premium i viralowe hity z social mediów

Black Friday to również świetny moment, żeby kupić droższy makijaż, na który wiele osób nie decyduje się w regularnej cenie. Sephora w ramach akcji obejmuje rabatem praktycznie cały dział makijażu, więc rozsądnie jest kierować uwagę na produkty, które zużywa się najczęściej i na których cena regularna jest wysoka. Do takich zakupów należą podkłady i korektory marek premium, palety cieni i produktów do konturowania, a także kosmetyki do brwi. W praktyce oznacza to, że teraz jest dobry czas, by wziąć podkład, który od dawna siedzi na liście życzeń, albo dorwać paletę w większym formacie, zamiast miniatury.

Pielęgnacja twarzy – najlepszy moment na sera i kremy

W pielęgnacji twarzy najbardziej opłaca się kupować produkty aktywne, bo to one zwykle kosztują najwięcej. W ramach Black Friday w Sephorze sensownymi wyborami są sera z witaminą C, retinolem, kwasami czy peptydami, a także kremy na dzień i na noc z wyższej półki. To dokładnie ta część rutyny, na której rabat 25 procent robi największą różnicę. Warto o tym wspomnieć czytelnikom wprost: jeśli mają ulubione serum używane przez cały rok, właśnie teraz opłaca się zrobić zapas. Radio ESKA

Zestawy Sephora Favorites i mini-sety na testy lub do podróży

Osobną kategorią są zestawy typu Sephora Favorites oraz sety miniatur. W Black Friday to jedna z najbardziej poszukiwanych opcji, bo zestawy już na starcie mają dobrą cenę względem wartości produktów w środku, a następnie obejmuje je kod BLACK. To świetny kierunek dla osób, które chcą przetestować nowe marki bez kupowania pełnych pojemności albo szukają gotowego prezentu, który „robi wrażenie” zawartością.

Pielęgnacja ciała i włosów – dobry dodatek do progu 149 zł

Próg 149 zł sprawia, że wiele osób dorzuca do koszyka coś mniejszego, by rabat objął całość. Tu świetnie sprawdzają się kosmetyki do ciała i włosów: balsamy, peelingi, mgiełki zapachowe, maski czy odżywki. Na liście przecen w Black Week widać też produkty do ciała od popularnych marek, między innymi pachnące mgiełki i pielęgnację, które często są wybierane jako „małe prezenty” dla siebie lub bliskich.

Jak kupować sprytnie, żeby rabat naprawdę się opłacił

Najważniejsza rada jest prosta: najlepiej planować zakupy pod produkty, które i tak kupilibyśmy w regularnej cenie, tylko później. Jeśli ktoś wie, że kończy mu się serum czy flakon perfum, to Black Friday pozwala obniżyć koszt rutyny na kolejne tygodnie. Drugą rzeczą jest pilnowanie progu 149 zł, bo czasem bardziej opłaca się dołożyć drobiazg, niż kupić jeden produkt bez zniżki. Trzecia sprawa to tempo wyprzedaży, bo w Sephorze zestawy prezentowe i największe zapachowe bestsellery zwykle znikają najszybciej, szczególnie w końcówce Black Week

