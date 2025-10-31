Boo-tiful cera: halloweenowa pielęgnacja twarzy, która Cię oczaruje!

Pierwszym krokiem do promiennej cery jest oczyszczenie. Wyobraź sobie, że zmywasz z twarzy wszystkie "duchy" zanieczyszczeń i makijażu nagromadzone przez cały dzień. Użyj delikatnego żelu lub pianki oczyszczającej, która nie podrażni skóry. Możesz też sięgnąć po olejek do demakijażu, który niczym eliksir rozpuści nawet najbardziej upiorny makijaż. Pamiętaj o dokładnym spłukaniu twarzy letnią wodą – to jak orzeźwiająca mikstura dla twojej skóry.

FOREO LUNA

Udowodniono klinicznie, że LUNA™ usuwa do 99,5% brudu, sebum i pozostałości makijażu - dzięki czemu jest znacznie skuteczniejsza niż oczyszczanie samymi dłońmi. Niezwykle miękkie silikonowe wypustki delikatnie złuszczają martwe komórki naskórka, jednocześnie nie powodując otarć skóry. Pulsacje T-Sonic™ tymczasowo rozszerzają pory, aby usunąć zanieczyszczenia głęboko w środku - zmniejszając ryzyko wyprysków i pozostawiając świeżą twarz. W trybie masażu ujędrniającego pulsacje o niskiej częstotliwości pomagają rozluźnić punkty napięcia mięśni twarzy i wygładzić drobne zmarszczki, zapewniając jędrniejszą cerę.

i Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Gdy skóra jest już czysta i gotowa na dalsze czary, czas na magiczne maseczki Foreo UFO. Te innowacyjne urządzenia to prawdziwa rewolucja w domowym spa. Wyobraź sobie maseczkę, która w kilka minut dostarcza skórze skoncentrowaną dawkę składników aktywnych wspomaganych światłem LED i kojącymi pulsacjami T-Sonic™. Światło czerwone niczym krew wampira pobudza produkcję kolagenu, zielone uspokaja zaczerwienienia jak eliksir czarownicy, a niebieskie rozprawia się z niedoskonałościami niczym pogromca potworów. Pulsacje natomiast delikatnie masują skórę, zwiększając wchłanianie składników odżywczych. To prawdziwa uczta dla twojej cery!

i Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Na koniec naszego halloweenowego rytuału pielęgnacyjnego czas na zaklęcia młodości z mikroprądami. Pielęgnacja przeciwstarzeniowa z wykorzystaniem mikroprądów to jak magiczne nici Ariadny, które napinają skórę i wygładzają drobne linie i zmarszczki. Delikatne impulsy elektryczne stymulują mięśnie twarzy, poprawiając jej kontur i jędrność. Regularne stosowanie tego zabiegu sprawi, że twoja skóra będzie wyglądać młodziej i bardziej promiennie – bez względu na to, ile halloweenowych nocy masz już za sobą!

FOREO BEAR™ 2, to nowa, ulepszona wersja bestsellerowego MISIA, który od premiery 2 lata temu zaskarbił już sobie grono wiernych wielbicieli. Dlaczego? Bo jest to bezpieczna, bezbolesna i nieinwazyjna alternatywa dla chirurgii plastycznej. BEAR™ 2 po raz pierwszy został wyposażony aż w 4 rodzaje rewolucyjnego mikroprądu. To przełomowa nowość, niedostępna w żadnym innym urządzeniu. Dzięki niej użytkownik sam może wybrać mikroprądy i dopasować je do potrzeb swojej skóry.