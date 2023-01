Boska maska do blond włosów w promocji Rossmann. Usunie żółty odcień po jednym użyciu. Świeży blond jak po fryzjerze za 17 zł

Maska tonująca do blond włosów w promocji Rossmann

W promocji Rossmann pojawiła się ulubiona maska tonująca do włosów blond i siwych. Teraz została przeceniona z 25,99 zł na 16,99 zł, więc to doskonała okazja, aby za grosze przywrócić swoich jasnym włosom chłodny odcień. Maska BIOVAX Ultra Violet jest kosmetykiem o właściwościach intensywnie regenerujących i tonujących blond włosy. Zawiera starannie dobrane składniki aktywne oraz fioletowe pigmenty, które zapewniają włosom po koloryzacji chłodny odcień i poprawiają ich kondycję. Co więcej - ta maska tonująca z Rossmanna niweluje żółte i miedziane tony, a siwym włosom nadaje perłowy odcień. Po jej zastosowaniu włosy nie tylko zyskują swój dawny kolor, ale także są odżywione, miękkie i lśniące. Fioletowa maska do włosów z promocji Rossmann to hit wśród kobiet, które są zachwycone skutecznością kosmetyku. - Włosy po niej są widocznie w lepszej kondycji, ładnie się rozczesują i nie są suche - zachwalają w sieci.

Dlaczego blond włosy żółkną?

Chłodny barwnik odpowiedzialny za utrzymanie blond koloru w ryzach łatwo się wypłukuje, w efekcie czego po kilku myciach włosy żółkną, a im bardziej pasma są zniszczone, tym niestety proces ten zachodzi szybciej. Wysoka porowatość pasm sprawia, że rozchylone łuski włosa nie stanowią skutecznej ochrony przed utratą nawilżenia oraz właśnie chłodnego barwnika z blond włosów. Kolejną przyczyną żółknięcia blond włosów są nieodpowiendiom dobrane kosmetyki. Do składników, które mogą przyczynić się do szybszej utraty chłodnego odcienia, zaliczamy: kurkumę, cytrynę, rumianek, a także oleje - musztardowy, sezamowy i z orzechów włoskich. Dlatego zwracaj uwagę na skład swoich szamponów i odżywek do włosów.

i Autor: Rossmann Maska tonująca do blondu w Rossmann za 16,99 zł