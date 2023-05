Boski krem na zmarszczki w gigantycznej promocji Rossmanna. Moc diamentowego pyłu oraz złota wygładzi bruzdy nawet u kobiet dojrzałych. Kupisz go za mniej niż 55 zł

Promocje Rossmann. Luksusowy krem przeciwzmarszczkowy za niespełna 55 zł

Promocje w Rossmannie. Pielęgnacja przeciwzmarszczkowa to jeden z najważniejszych etapów profilaktyki antystarzeniowej. Eksperci nie mają złudzeń, kremy na zmarszczki i ujędrniające skórę powinny być wprowadzane do pielęgnacja już ok 25. roku życia, gdy nasza skóra zaczyna produkować coraz mniej potrzebnych jej składników. Rzeczywistość jest jednak taka, że po kremy przeciwzmarszczkowe sięgamy w momencie, gdy na naszej skórze pojawią się pierwsze bruzdy. W takim przypadku warto sięgnąć po skoncentrowane kremy, które nie tylko spowolnią procesy starzenia się skóry, ale i cofną to, co już się zadziało. Takim kremem może okazać się krem do twarzy na dzień i noc CHRISTIAN LAURENT Edition de Luxe. To luksusowy kosmetyk, który w promocji Rossmanna kosztuje jeedynie 54,99 zł. Trzeba się jednak pospieszyć, promocji obowiązuje jedynie do końca 4 maja 2023 roku. CHRISTIAN LAURENT Edition de Luxe z promocji Rossmanna to skoncentrowana formuła kremu, bogata w drogocenne składniki. Została ona stworzona z myślą o intensywnej, ekskluzywnej pielęgnacji odmładzającej dla każdego typu cery. Aksamitna konsystencja zmysłowo otula skórę, zapewniając natychmiastowy efekt głębokiego odżywienia i wygładzenia. Dzięki niezwykłej mocy pyłu diamentowego i 24K złota krem skutecznie ujędrnia, redukuje widoczność zmarszczek i przywraca skórze młodzieńczy blask.

Zobacz także: Przepiękne i bardzo modne fryzury na lato 2023 dla kobiet po 40-stce. Co najmniej 10 lat młodziej w kilka sekund

Jak to działa?

Pył diamentowy doskonale odmładza wygląd skóry, wspomaga regenerację i subtelnie rozświetla.

24K złoto działa ujędrniająco i głęboko nawilża.

neuroPeptydy najnowszej generacji działają silnie przeciwzmarszczkowo i liftingująco.

Platyna wyrównuje koloryt skóry, odżywia i wygładza.

Resveratrol to jeden z najbardziej skutecznych antyoksydantów. Neutralizuje wolne rodniki, działa regenerująco i przeciwstarzeniowo.

i Autor: Materiały prasowe Rossmann promocje

Sonda Jest ona opłacalna, nie da się zaprzeczyć. Czekasz na nią? Tak Nie