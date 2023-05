Chciała rozjaśnić włosy w domu, ale nie spodziewała się tego. "Będę łysa". Nagranie obejrzano ponad 60 mln razy

Chciała zostać blondynką i rozjaśniła włosy. Tego się nie spodziewała

Rozjaśnienie to mocno obciążający i niszczący włosy zabieg. Bez wymaganych umiejętność lepiej nie zabierać się za to w domu. Jeżeli marzy Ci się piękny blond to lepiej udać się do fryzjera niż eksperymentować w łazience. Przekonała się o tym pewna tiktokerka. Historię kobiety o nicku thestephseries opisał portal uroda.abczdrowie.pl. Steph to wzięta influencerka, a jej konto na TokToku obserwuje ponad 540 tys. osób. Jej ostatnie nagranie stało się prawdziwym viralem i obejrzano je ponad 60 mln razy, jednak chyba sama zainteresowana tego nie chciała. Tiktokerka postanowiła rozjaśnić swoje włosy. Niestety, coś poszło bardzo nie tak i zamiast zmysłowego blondu, kobiecie zaczęły garściami wypadać włosy. Na nagraniu widzimy, jak influencerka stoi pod prysznicem i w dłoni trzyma pokaźną ilość włosów. Steph jest zrozpaczona i mówi, że czuje się tragicznie. - Może stracę wszystkie włosy, może będę łysa? [...] To mój najgorszy koszmar - mówi kobieta w filmie. Co ciekawe, to nie była jej pierwsza przygoda z rozjaśnianiem włosów. Robiła to już wcześniej, jednak tym razem dodała specjalny kosmetyk do usuwania koloru. Zadziałał on w najgorszy możliwy sposób. Tak mogą skończyć się eksperymenty z rozjaśniaczem.

