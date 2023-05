Ten kolor pasuje do każdego typu urody. Dodaje elegancji bez względu na wiek i wygląda zachwycająco w każdej stylizacji. Zobacz, jak odmieni Ciebie

To najważniejszy kosmetyk w letniej kosmetyczce. Nie zapomnij go spakować

To najgorsza fryzura dla kobiet po 50-tce. Ulubione uczesanie Polek to zły wybór. Wyglądają 10 lat starzej. Fryzura na długie włosy

Najlepszy kolor dla każdej kobiety. Podkreśla elegancje i przyciąga spojrzenia

Czerwony kolor uchodzi za symbol miłości i kobiecości. Dla wielu osób czerwień jest zbyt odważna i zwracająca na siebie uwagę. Takie myślenie to błąd. Kolor czerwony idealnie podkreśla urodę i pasuje zarówno blondynkom, szatynkom oraz brunetkom. Dodaje on elegancji i pewności siebie. Kolor Viva Magenta został wybrany barwą 2023 roku. To ciemne i przygaszone połączenie różu oraz czerwieni. Z tego też powodu wszystkie odcienie czerwieni są gorącym trendem i królują na wszystkich pokazach mody. Zastanawiasz się, jak dobrać odcień czerwieni do swojej urody? Sprawdź, czy bardziej Ci pasuje ognista czerwień, a może przygaszony burgund.

Zobacz także: To najgorsza fryzura dla kobiet po 50-tce. Ulubione uczesanie Polek to zły wybór. Wyglądają 10 lat starzej. Fryzura na długie włosy

Kolor czerwony dla brunetek

Brunetkom rekomendowane są wyraziste i mocne kolory, które genialnie łączą się z ich urodą. Brunetkom pasuje klasyczna, intensywna czerwień. Idealnie podkreśla ona kolor włosów i z nim kontrastuje. Ciemne włosy stanowią idealną oprawę dla królewskiej czerwieni. Dobrym wyborem jest także burgund oraz inne ciemne odcienie.

Kolor czerwony dla blondynek

Blondynki dobrze wyglądają w kolorze czerwonym z różowymi podtonami. Może to być malinowa sukienka lub szminka. Ten odcień doskonale współgra z delikatnym kolorem włos. Kobiety o jasnych włosach nie powinny obawiać się również ognistej czerwieni. Idealnie kontrastuje ona z ich urodą. Jedynym przeciwskazaniem do noszenia intensywnej czerwieni może być skóra naczyniowa. Barwa ta podkreśli niebieskości na skórze, a pajączki i żyłki będą bardziej widoczne.

Kolor czerwony dla szatynek

Szatynki zjawiskowo będą prezentować się w odcieniach czerwieni połączonej z różem. Taka barwa podkreśli urodę i doda elegancki. Szatynki dobrze będą czuły się w delikatnych odcieniach, które nie zdominują całej stylizacji. Dobrze prezentować będzie się również połączenie czerwieni ze złotem.

Sonda Jaki masz kolor włosów? Blond Szatyn Brunetka Rude Inne, np. siwe