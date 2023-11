Chloë Sevigny gwiazdą tegorocznej świątecznej kampanii Zalando "Twoja Historia. Twój Prezent"

Grudzień to miesiąc luksusu. Odliczaj czas do Świąt wyjątkowymi podarunkami dla samej siebie

Aktorka, reżyserka i ikona mody, Chloë Sevigny, dołącza do Zalando w nadchodzącej kampanii świątecznej w której ukazuje swoją wielowymiarową tożsamość.

Kampania, wyreżyserowana przez Justynę Obasi, reżyserkę polsko-nigeryjskiego pochodzenia, to historia o stylu i sposobach wyrażania siebie.

Każde ubranie przedstawia inną historię, oferuje wgląd w różne aspekty naszego życia. Kampania "Twoja Historia. Twój Prezent" zaprasza do celebrowania każdej wersji siebie i jestem dumna, że mogę być jej częścią - mówi Chloë. Stworzona z kreatywnym wyczuciem Justyny Obasi, reżyserki polsko-nigeryjskiego pochodzenia i wizualną wnikliwością fotografa Dani Pujalte to coś więcej niż aspekty estetyczne. To zbiór momentów, w których role Chloë - głowy rodziny, aktorki i reżyserki,osoby kontemplującej w samotności oraz tej zawsze obecnej na spotkaniach towarzyskich - odzwierciedlają wielowymiarową tożsamość, którą odnajdujemy w każdym z nas.

Współpraca z Chloë była niesamowitym doświadczeniem. W ramach kampanii 'Twoja Historia. Twój Prezent', eksplorujemy różne role, jakie jedna osoba może odgrywać w oczach swoich bliskich, a Chloë odnalazła się w tej roli idealnie. - mówi Sara Spännar, VP Global Marketing - Chloë uosabia takie wartości Zalando jak poczucie własnej wartości, chęć wyrażania siebie oraz swojego stylu.

“Twoja Historia. Twój Prezent” to więcej niż selekcja ubrań. To odkrywanie intymnych więzi między modą, tożsamością a chwilami, które nas definiują. Kampania współgra z zaangażowaniem Zalando w tworzenie przestrzeni, w której styl reprezentuje osobistąhistorię, a każdy element garderoby jest jej częścią

i Autor: Materiały prasowe Zalando

