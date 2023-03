Chroń barierę swojej skóry. Pielęgnacja to nie tylko "kobiecy" wymysł, a przede wszystkim zdrowie wewnętrzne i zewnętrzne

Marka KIEHL’S to jedna z najstarszych marek kosmetycznych świata, której produktami zachwycamy się do dzisiaj. Pierwsza apteki KIEHL’S powstałą w 1851 roku i początkowo miała swoją siedzibę na rogu 13th Street i Third Avenue w Nowym Jorku. W 1921 roku powstają pierwsze produkty marki. Firma przechodzi na własność Irving’a Morse, absolwenta farmakologii na Uniwersytecie Columbia, który odbywał praktyki pod okiem Johna Kiehla. W tym samym roku rosyjski książę Karl skomponował „Love Oil", pachnący olejek, który stał się podstawą oryginalnego piżmowego zapachu Kiehl’s, Original Musk. Od tego momentu KIEHL’S nie przestaje zaskakiwać i na dobre odciska swój ślad w świecie pielęgnacji.

Wiosna 2023 to czas nowości. Również KIEHL’S zaprezentował swoje nowe produkty. To między innymi Ultra Facial Advanced Repair Barrier Cream. Jest to krem barierowy do twarzy. Dedykowany dla cery suchej, bardzo suchej i wrażliwej. Wyjątkowa formuła jest wyposażona w naszą unikalną, zaawansowaną technologię barierową, która imituje strukturę lipidów w skórze, dzięki czemu wspiera jej barierę hydrolipidową i widocznie zmniejsza zaczerwienienia wynikające z suchości. Nasz silny krem barierowy pomaga złagodzić suchą skórę aż do 10 warstw powierzchniowych w jej głąb, dzięki czemu wspomaga odbudowę jej naturalnej bariery.

Formuła zawiera koloidalną mączką owsianą i beta-glukan, które regenerują skórę, łagodzą, wzmacniają jej barierę i chronią przed szkodliwymi czynnikami.Przetestowany klinicznie w 100% na skórze wrażliwej, w tym w 50% na suchej i bardzo suchej skórze. Szybko się wchłania dzięki swojej oddychającej konsystencji, która zmienia się z balsamu w krem. Używaj tak często, jak to będzie konieczne. Zwróć szczególną uwagę na najbardziej suche i zniszczone obszary. Krem barierowy można stosować również:

Na uczuloną skórę

W okolicy suchych ust

Na zaczerwienienia skóry spowodowane wiatrem

W okolicach oczu

Na szorstką, suchą skór

i Autor: Materiały prasowe KIEHL’S

Kolejną wyjątkową nowością od marki jest:

ULTRA PURE HIGH-POTENCY SERUMS

Jest to skoncentrowane serum do twarzy z niacynamidem zawierające tylko dziesięć składników, które pomagają w widocznej redukcji sebum i minimalizują widoczne niedoskonałości i zaczerwienienia.

Ultra Pure High-Potency Serum 5.0% Niacinamide, sformułowane z 10 składników:

Natychmiastowa redukcja nadmiaru sebum o -58%

Redukuje niedoskonałości w 2 tygodnie

82% badanych zgadza się, że skóra nie błyszczała się przez cały dzień

i Autor: Materiały prasowe KIEHL’S