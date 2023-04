Chroń skórę dziecka przed słońcem. Nigdy o tym nie zapominaj

Aby odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo swojego maluszka, przed wyjściem na spacer czy plac zabaw należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji jego skóry. Produkty z filtrem SPF przeznaczone dla dzieci i niemowląt już od 1. dnia życia zapewnią maluchom odpowiednią ochronę, a rodzicowi spokojną głowę. Jaki krem najlepiej wybrać? Z pomocą przychodzi nam cała gama produktów z ochroną przeciwsłoneczną od marki MomMe.

Wczesną wiosną, późną jesienią i przez całą zimę wystarczy nam krem z filtrem SPF 25, taki jak Spacerowy krem na każdą pogodę SPF 25, który nie tylko zapewnia ochronę UVA, ale także chroni przed wiatrem i chłodem. Dzięki obecności prebiotyków w swoim składzie dba on również o biologiczną równowagę skóry, koi ją oraz wzmacnia barierę ochronną. Wielozadaniowy, odpowiedni na każdą pogodę krem od marki MomeMe, stworzony został według naturalnej receptury. Dzięki bogactwu składników aktywnych zmniejsza on podatność skóry na podrażnienia.

Alternatywą do tego produktu może być Spacerowy krem na każdą pogodę SPF 25 z linii MomMe Kicia Kocia. Podobnie jak poprzedni produkt, krem z serii Kicia Kocia zapewnia wielokierunkową pielęgnację oraz skuteczną ochronę przed wiatrem, mrozem i promieniami słonecznymi. Oprócz nowoczesnego i ekologicznego filtra przeciwsłonecznego zawiera także wysokiej jakości odżywcze oleje, kojąco-nawilżające mleczko z migdałów ziemnych, oraz substancje wzmacniające barierę ochronną skóry. Obydwa kremy są bardzo lekkie i dobrze się rozprowadzają, co gwarantuje rodzicowi bezproblemową aplikację, a dziecku brak poczucia dyskomfortu. Jeśli jednak Twoja pociecha jest fanką lub fanem rezolutnej kotki, ten krem dodatkowo może być zachętą do pielęgnacji.

Z kolei od czasu pełnej wiosny, przez całe lato, aż po późną jesień warto sięgnąć po wyższą ochronę, którą zapewnia na przykład Ochronny parasol od słonka SPF 50, czyli naturalny krem z filtrem UV dla dzieci i niemowląt. Produkt ten został opracowany, aby zapewnić delikatnej skórze dziecka wielokierunkową pielęgnację oraz ochronę przed promieniowaniem słonecznym, a także jego negatywnymi następstwami. Dodatkowo krem koi i regeneruje naskórek. Zawiera certyfikowane, ekologiczne filtry nowej generacji, które zapewniają wysoką protekcję UVA i UVB oraz minimalizują ryzyko reakcji alergicznych, związanych z ekspozycją na słońce. Poza najlepszą ochroną, krem zapewnia skórze naszego dziecka także odpowiednie nawilżenie.

Warto wspomnieć również o tym, że 99% jego składników jest pochodzenia naturalnego, a oprócz ekologicznych filtrów przeciwsłonecznych zawiera także oleje najwyższej jakości. Silnie nawilżająca betaina z buraka cukrowego i olej ze słodkich migdałów, wzmacniają naturalną barierę ochronną skóry, a łagodny olej arbuzowy oraz gliceryna organiczna zapewniają natychmiastowe ukojenie i utrzymują optymalną ilość wody w naskórku. W składzie produktu znaleźć można także naturalną witaminę E i otrzymywany z rumianku bisabolol, które działają kojąco i wspomagają regenerację podrażnionej skóry. Dodatkowo, nowoczesna formuła sprawia, że krem łatwo się rozprowadza i nie powoduje obciążenia skóry. Rodzice, którzy już zaufali MomMe chwalą go za to, że bardzo dobrze chroni przed słońcem i jest wydajny.

Aby krem działał jak prawdziwy „parasol od słonka”, należy go odpowiednio aplikować. Powinno się go rozprowadzać równomiernie na skórze około 15-20 minut przed ekspozycją na słońce. Po kąpieli, wytarciu kremu przez ręcznik lub odzież czy też po upływie 2 godzin od aplikacji, czynność należy powtórzyć. Mimo tego należy pamiętać, że małe dzieci oraz niemowlęta nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie silnych promieni słonecznych, zwłaszcza w godzinach okołopołudniowych.

Oprócz ochrony przed UVB, wszystkie wymienione kremy oferują także ochronę przed UVA, a to dzięki filtrom mineralnym, czyli m.in. bardzo bezpiecznemu dla skóry dziecka tlenkowi cynku. Filtry mineralne są ekologiczne i nie szkodzą. Nie mają negatywnego działania na skórę , ale także środowisko, co stanowi ich dodatkowy plus dla wszystkich rodziców, którzy chcą pozostawić zadbaną planetę swoim pociechom. Wszystkie produkty marki stworzone są z surowców pochodzenia naturalnego oraz przeznaczone do stosowania już od 1. dnia życia. Rodzice, jeśli nie zaczęliście jeszcze aplikować kremu z filtrem na skórze dziecka (a także własnej) to najwyższa pora zacząć. Wiele słonecznych dni przed Wami!

