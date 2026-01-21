CICA – tajemnica ukojenia i regeneracji skóry. Jak wąkrota azjatycka zrewolucjonizowała pielęgnację?

Czym jest Wąkrota Azjatycka (CICA)?

Wąkrota azjatycka to roślina zielna, pochodząca z terenów Azji Południowo-Wschodniej, gdzie od tysięcy lat wykorzystywana jest w tradycyjnej medycynie chińskiej i ajurwedzie. Jej właściwości lecznicze były tak cenione, że zyskała przydomek "zioła tygrysiego" – według legend ranne tygrysy tarzały się w jej liściach, by przyspieszyć gojenie się ran.

Dziś nauka potwierdza to, co ludowa mądrość odkryła wieki temu. Kluczem do skuteczności CICA są jej aktywne związki, głównie triterpeny, takie jak azjatykozyd, madekasozyd, kwas azjatycki i kwas madekasowy. To właśnie one odpowiadają za jej niezwykłe działanie.

Jakie Właściwości CICA Doceni Twoja Skóra?

CICA to prawdziwy multi-zadaniowiec w pielęgnacji. Jej główne benefity to:

Silne Działanie Łagodzące i Przeciwzapalne: To jej najbardziej znana właściwość. CICA szybko redukuje zaczerwienienia, podrażnienia i stany zapalne. Jest idealna dla skóry wrażliwej, reaktywnej, skłonnej do alergii, a także po zabiegach kosmetycznych.

Wspomaganie Regeneracji Skóry: Aktywne składniki wąkroty stymulują produkcję kolagenu i elastyny, kluczowych białek odpowiedzialnych za jędrność i elastyczność skóry. Przyspiesza to gojenie się ran, minimalizuje widoczność blizn (w tym potrądzikowych) i poprawia ogólną strukturę skóry.

Wzmocnienie Bariery Skórnej: CICA pomaga odbudować i wzmocnić naturalną barierę hydrolipidową skóry. Dzięki temu skóra staje się bardziej odporna na szkodliwe czynniki zewnętrzne, lepiej zatrzymuje wilgoć i jest mniej podatna na przesuszenie.

Działanie Antyoksydacyjne: Wąkrota azjatycka jest bogata w antyoksydanty, które neutralizują wolne rodniki odpowiedzialne za przedwczesne starzenie się skóry. Chroni skórę przed stresem oksydacyjnym i pomaga zachować młodszy wygląd.

Nawilżenie: Poprzez wzmocnienie bariery skórnej, CICA pośrednio przyczynia się do lepszego nawilżenia, zapobiegając utracie wody z naskórka.

Skuteczność wąkroty azjatyckiej nie opiera się wyłącznie na tradycyjnych wierzeniach. Liczne badania naukowe potwierdzają jej prozdrowotne właściwości. Na przykład, badania opublikowane w "International Journal of Cosmetic Science" wykazały, że madekasozyd, jeden z głównych składników CICA, znacząco zwiększa syntezę kolagenu typu I i III, co przekłada się na poprawę elastyczności i jędrności skóry. Inne badania podkreślają jej zdolność do hamowania enzymów odpowiedzialnych za rozkład kwasu hialuronowego, co przyczynia się do lepszego nawilżenia i spowolnienia procesów starzenia.

Włączając CICA do swojej rutyny, pamiętaj o kilku kwestiach, by w pełni wykorzystać jej potencjał. Po pierwsze, bądź cierpliwa – choć pierwsze efekty ukojenia mogą być widoczne szybko, pełna regeneracja i wzmocnienie bariery skórnej wymagają czasu i regularnego stosowania. Po drugie, zwróć uwagę na stężenie CICA w produkcie; wyższe stężenia (często podawane w procentach) będą miały silniejsze działanie. Po trzecie, pamiętaj, że nawet naturalne składniki mogą wywołać reakcję alergiczną u nielicznych osób, dlatego zawsze wykonaj próbę uczuleniową na małym fragmencie skóry, zanim zastosujesz nowy produkt na całej twarzy.

Nowości BasicLab na 8. urodziny

CICA krem SOS do skóry ultrawrażliwej, podrażnionej lub skłonnej do atopii, 1% CICA, 5% Pantenolu Witamina B12, Regeneracja i Ukojenie

CICA krem SOS to specjalistyczny dermokosmetyk regenerujący, który stanowi skuteczną odpowiedź na potrzeby skóry skłonnej do atopii, egzemy oraz głębokiego przesuszenia. Jego specjalistyczna, ultrabogata formuła działa niczym „płynny opatrunek” dla naskórka z naruszoną barierą hydrolipidową. Jest wielofunkcyjny – doskonale sprawdza się w pielęgnacji ratunkowej zarówno twarzy, jak i ciała, szczególnie w newralgicznych miejscach dotkniętych ekstremalną suchością (np. zgięcia łokci, kolan).

Regenerujący balsam do ust do skóry ultrawrażliwej, podrażnionej lub skłonnej do atopii, 4% pantenolu, 2% fitosteroli, witamina B12, Ukojenie i Odbudowa

