Żartobliwie mówiąc Dzień Kobiet to jedno z ważniejszych świąt roku. Doskonale wiedzą o tym wszyscy mężczyźni, którym zdarzyło się zapomnieć o tej ważnej dacie i musieli zmierzyć się oni z rozczarowaną kobietą. W tradycji Dzień Kobiet kojarzy się przede wszystkim z PRL-em. To wtedy wszystkie panie dostawały od panów kwiatki i rajstopy, które stały się symbolem święta. Przekazy mówią, że początki tego święta sięgają starożytnego Rzymu. Podczas obchodów ku czci bogini Junony, kobiety modliły się o szczęście w życiu małżeńskim, a panowie obdarowywali swoje żony prezentami. Współcześnie Dzień Kobiet miał być uczczeniem pamięci sufrażystek walczących o równouprawnienie kobiet. Tego dnia panowie wręczają kobietom kwiaty i drobne upominki. My z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie pomysłów na prezent z okazji Dnia Kobiet 2024.

Marka Dyson i ich urządzenia to rewolucja w domowej stylizacji włosów. Marka Dyson została założona w 1978 roku jako pionierska firma oferująca odkurzacze nowej technologii. Dzisiaj Dyson to nie tylko kultowe odkurzacze i oczyszczacze powietrza, ale również urządzenia do stylizacji włosów. Ich sekretem nie jest wysoka temperatura, ale sprężone powietrze, które układa włosy w odpowiedniej pozycji.

Zestaw akcesoriów do stylizacji włosów w kolorze złotym do marki Dyson to świetny pomysł na prezent z okazji Dnia Kobiet. Ciesz się doświadczeniem jak z salonu fryzjerskiego, dzięki akcesoriom do włosów Dyson Odkryj szczotki, grzebień, a także zestaw nowych klipsów do włosów — ergonomicznie zaprojektowanych tak, aby były delikatne dla włosów.

Co wchodzi w skład zestawu?

i Autor: Materiały prasowe Dyson

