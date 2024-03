Nakładam na rzęsy przed tuszowaniem. Są jak z reklamy: perfekcyjnie pogrubione i rozdzielone. Sposób na gęste rzęsy

Nakładam na rzęsy przed tuszowaniem. Są jak z reklamy: perfekcyjnie pogrubione i rozdzielone

Chyba każda kobieta marzy, aby mieć piękne rzęsy. To oprawa oczu sprawia, że nasze spojrzenie staje się wyraziste, a rysy twarzy łagodnieją. Sposobów na pogrubienie rzęs jest wiele - od tych, które można przeprowadzić samodzielnie w domu, czyli malowanie rzęs tuszem pogrubiającym włoski, po skorzystanie z usług profesjonalnego salonu kosmetycznego. Najpopularniejszymi zabiegami na rzęsy jest botoks i lifting rzęs lub ich zagęszczanie polegające na doklejaniu sztucznych włosków do naturalnych rzęs. Jednak ja zamiast wydawać pieniądze u kosmetyczki polecam ten naturalny sposób na pogrubienie rzęs. W efekcie są nie tylko wyraziste, długie, ale także perfekcyjnie rozdzielone. Po prostu zanim wytuszuje rzęsy, delikatnie posypuje je mąką ziemniaczaną. Wystarczy, że zanurzysz pędzel do makijażu w mące ziemniaczanej, a następnie delikatnie obsypiesz nim włoski wokół oczy. Gdy mąka otoczy pojedyncze włoski, możesz przystąpić do aplikacji tuszu. Zastosowanie skrobi na rzęsy sprawia, że zyskują one maksymalną objętość.

Domowe sposoby na wydłużenie i pogrubienie rzęs

Zamiast skrobi ziemniaczanej, na rzęsy można nałożyć również zwykłą wazelinę kosmetyczną. Ten sposób na długie rzęsy pokazała influencerka urodowa na TikToku. Jacqueline Kilikita pokazała na filmiku trik na wydłużenie i podkręcenie rzęs bez użycia tuszu. Potrzebujesz zalotki, szczoteczki do wyczesania rzęs i wazeliny kosmetycznej. Zaaplikuj odrobinę wazeliny na zalotkę i zacisnąć ją na rzęsach. Następnie za pomocą szczoteczki delikatnie wyczesać włoski. Efekt jest naprawdę genialny!