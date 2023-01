Co będzie modne wiosną 2023? Moda dla niej i dla niego! Postaw na klasyki i jakościowe materiały

Czym jest moda kapsułowa?

Garderoba kapsułowa to rozwiązanie dla osób, które cenią sobie czas i zawsze chcą wyglądać nienagannie. Składa się z ograniczonej ilości pasujących do siebie produktów w spójnej palecie barw, dzięki czemu możliwe jest tworzenie wielu stylizacji na różne okazje. Zaopatrzenie szafy w uniwersalne i wielofunkcyjne elementy to również odpowiedź na coraz silniej umacniającą się potrzebę zrównoważonej mody. Przemyślany i spójny styl pozwala czuć się komfortowo i pewnie w każdej sytuacji.

Postaw na jakość

W 2023 roku zarówno na ulicach, jak i na wybiegach mody, widoczny będzie powrót do tego co proste, klasyczne i ponadczasowe. Uniwersalne elementy garderoby świetnie współgrają z nadającym stylizacji charakteru dodatkami, są plastyczne i łatwo przekształcić je w niebanalny look. Pozwalają również zaoszczędzić czas, a nawet uniknąć ryzyka modowej wpadki. VISTULA zachęca, aby szafę kapsułową budować w oparciu o ubrania najwyższej jakości, które nie tylko będą idealnie dopasowane do potrzeb, stylu i sylwetki, ale i posłużą na lata.

Nauka łączenia ulubionych produktów z odpowiednimi akcesoriami jest nie tylko podstawową ideą szafy kapsułowej, ale także świetną receptą na zminimalizowanie ilości rzeczy. Jest też niezawodnym sposobem na podejmowanie świadomych decyzji zakupowych, wspierających odpowiedzialne podejście do mody.

Wysoka jakość, doskonałe dopasowanie do sylwetki oraz ponadczasowy krój – to zasady, którymi kierowali się twórcy wiosennej kolekcji VISTULA. Zarówno w męskiej, jak i damskiej części dominują ubrania „easy to wear”, które w łatwy sposób można łączyć na wiele sposobów i nosić na różne okazje. Podstawowe elementy takie jak T-shirt, koszula czy garnitur będą doskonałymi towarzyszami na lata!

Sprawdzone stylizacje kapsułowe dla niego

Świetnie skrojony garnitur, dobrej jakości T-shirt, koszula z bawełny two ply i jeansy – tyle wystarczy, by stworzyć modne i niebanalne stylizacje na cały tydzień. Klasyczne garnitury z wełny super 120’s będą doskonałą bazą nie tylko do eleganckich koszul, ale też sportowych T-shirtów wykonanych z bawełny organicznej. Spodnie garniturowe zastąp casualowymi chinosami, jeansami z dodatkiem recyklingowanej bawełny lub modelem z zakładkami z luźniejszą nogawką, zwężającą się do kostki, aby wyglądać mniej formalnie. Dodanie akcentu kolorystycznego, np. T-shirtu z bawełny organicznej w kolorze butelkowej zieleni lub masełkowym oraz charakterystycznego nakrycia wierzchniego sprawi, że stylizacja zyska zupełnie nowy wymiar.

Na wiosenne wieczory Vistula poleca mężczyznom ponadczasowy sweter ze strukturalnym splotem, błękitny z domieszką wełny merino lub sportowy akcent – bluzę z modną stójką. W kolekcji znajdą się także okrycia wierzchnie: minimalistyczny płaszcz z technicznej tkaniny, pikowany shacket z wypełnieniem z recyklingu oraz klasyczny biker jacket. Każda kurtka w zależności od zestawienia z innymi produktami, sprawi, że outfit zyska formalny, dzienny lub sportowy styl. Całość dopełnią skórzane buty: na modnej grubej podeszwie, dostępne również w wydaniu formalnym lub w wersji sportowej.

Sprawdzone stylizacje kapsułowe dla niej

Nie trzeba mieć wypełnionej po brzegi szafy, by móc tworzyć wiele ponadczasowych i modnych stylizacji. VISTULA Woman pokazuje, jak wprowadzić tę zasadę w życie. Jednym z kluczowych looków są garnitury z wełny super 110’s w modnych w tym sezonie odcieniach magenty i kobaltu. Ich uniwersalny krój sprawia, że będą świetnie wyglądać w połączeniu zarówno z elegancką koszulą i szpilkami, jak również T-shirtem z bawełny organicznej lub prążkowanym sweterkiem z wełny merino zestawionych z trampkami czy sneakersami. Marynarkę można zestawić z jeansami mom fit z dodatkiem bawełny z recyklingu, czarnymi cygaretkami lub wełnianymi spodniami typu culotte – to sprawi, że stylizacja stanie się mniej zobowiązująca. Wśród wiosennych okryć wierzchnich, VISTULA poleca minimalistyczną pikowaną kurtkę bez kołnierza lub klasyczną skórzaną ze stójką. Całość warto dopełnić skórzanymi dodatkami: klasycznymi mokasynami, niewychodzącymi z mody kowbojkami oraz ulubionym paskiem i torebką.

Easy to create – easy to wear!

Wszystko wskazuje na to, że najważniejsze będą wygoda, komfort i sprawdzone rozwiązania. Ubrania, które można łatwo dopasować do sylwetki oraz swojego stylu, a przy tym w prosty sposób łączyć w sprawdzone i modne stylizacje, zawładną modą w 2023 roku.