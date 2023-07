Co spakować do walizki na wakacyjną podróż. Te rzeczy nie zajmują dużo miejsca, a zadbają o Twoje piękno

Coś do oczyszczania

FOREO LUNA 4

Marki FOREO nikomu przedstawiać nie trzeba. To światowy gigant, który raz na zawsze odmienił pielęgnację. Sprawił, że w domowym zaciszu możemy cieszyć się z zabiegów pielęgnacyjnych, które pomogą nam utrzymać skórę w dobrej kondycji. Wypróbuj szczoteczkę FOREO LUNA 4. Wykorzystuje on impulsy T-SonicTM i aksamitnie miękkie wypustki silikonowe do usuwania zabrudzeń z porów. Potwierdzono klinicznie, że przyrząd usuwa 99% brudu, tłuszczu i pozostałości makijażu oraz jest 35 razy bardziej higieniczny, niż szczotki z włosiem nylonowym.3 rodzaje szczoteczek - do cery zbilansowanej, wrażliwej lub mieszanej. Tryb czyszczenia łagodny, zwykły i głęboki - do różnych obszarów twarzy i szyi. 16 poziomów intensywności impulsów T-SonicTM.

Zobacz także: Zagadka logiczna, która zdradzi największą zaletę Twojego umysłu. To, co widzisz na obrazku ujawni Twoją największą potęgę. Psychotest obrazkowy, w którym nie da się oszukiwać

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Myślisz piękne i zdrowe loki - mówisz Dyson. Najczęściej nagradzany sprzęt do stylizacji włosów Dyson Airwrap zyskał nowe udoskonalenia – końcówki do stylizacji włosów wykorzystują strumień powietrza ze wzmocnionym efektem Coandy. Aby osiągnąć efekt falowanych i pełnych objętości włosów możesz wykorzystać suszarko lokówkę Dyson Airwrap. To absolutnie kultowe urządzanie, które jest niezastąpione w stylizacji włosów. Można powiedzieć, że do salon fryzjerski w Twoim domu. Nowy multistyler Dyson Airwrap posiada zaprojektowane na nowo końcówki do kręcenia i falowania z nienagrzewającym się, obrotowym zakończeniem umożliwiają szybsze i łatwiejsze tworzenie loków i fal, bez uszkadzania włosów nadmierną temperaturą. Nowa wersja końcówki cylindrycznej łączy rezultaty osiągane wcześniej za pomocą dwóch końcówek, dzięki czemu użytkownicy mogą stylizować całą głowę, tworząc loki i fale zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do niego, bez konieczności zmiany końcówki w trakcie stylizacji.

i Autor: Materiały prasowe Dyson

Paletki do konturowania Benefit Cosmetics

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych bronzerów w świecie makijażu jest HOOLA od marki Benefit Cosmetics. Kultowy bronzer HOOLA ma już ponad 20 lat i od tamtego czasu jest niekwestionowanym hitem. Wszystkie cztery odcienie kultowego bronzera Hoola mają tą samą miękką, łatwą w blendowaniu formułę o matowym wykończeniu, która sprawia, że jest to tak wyjątkowy produkt. Kolory bronzera od jasnego do ciemnego pozwolą dopasować naturalnie wyglądający odcień dla każdego! Ikoniczny bronzer HOOLA połączył siły z naszymi różami i rozświetlaczami tworząc wyjątkowe mini-paletki! To Twój idealny towarzysz na wiosnę. Paletki znajdziesz w perfumeriach Sephora w cenie 139 zł.

i Autor: Materiały prasowe Benefit Cosmetics

Charlotte Tilbury Beautiful Skin Sun-Kissed Glow – Bronzer

Kremowy bronzer wzbogacony kwasem hialuronowym i słoneczną prowitaminą D3 to sekretny sposób na skórę muśniętą słońcem i piękną, promienną oraz zdrowo opaloną cerę każdego dnia! Dostępny w wielu uniwersalnych odcieniach zapewniających idealny efekt glow na lato. Wygładzająca, odporna na pot i wilgoć formuła ma pudrowo-kremową konsystencję, która wtapia się w skórę i umożliwia łatwe budowanie efektu od delikatnego i naturalnego po bardziej wyrazisty i odważny.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury