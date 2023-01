Codziennie ponad 200 rodzajów świeżych warzyw i  owoców

To najgorszy kolor dla kobiet 50+ do noszenia zimą! Postarza i sprawia, że cera wygląda na ziemistą. Wyrzuć ubrania w tym kolorze z szafy

W codziennym świadomym odżywianiu warto pamiętać o tym, aby spożywać pięć posiłków dziennie oraz jeść co najmniej 0,5 kg warzyw i owoców w ciągu dnia. Lidl Polska zachęca klientów do sięgania po produkty roślinne, nieustannie poszerzając Wege Strefę Lidla czy ofertę Ryneczku Lidla. Sieć włącza do oferty produkty Vemondo, które są przeznaczone dla wegan, wegetarian oraz fleksitarian.

Świeże warzywa i owoce – codziennie

Aby jeszcze bardziej zachęcić klientów do spożywania warzyw i owoców, Lidl Polska wystartował z nową kampanią promującą Ryneczek Lidla. W ramach jego asortymentu codziennie znajdziemy ponad 200 rodzajów świeżych warzyw i owoców. Co ważne, każdego dnia dostępne są także ciekawe promocje, dzięki którym kupimy owocowo-warzywny asortyment w jeszcze niższych cenach – np. poniedziałku 16 stycznia do środy 18 stycznia polskie pieczarki oferowane będą w cenie o 28% taniej – zapłacimy za nie tylko 4,99 zł/500 g/1 opak. (zamiast 6,99 zł). Z kolei za truskawki zapłacimy aż 40% taniej – 4,79 zł/250g/1 opak. (zamiast 7,99 zł).

Sieć dąży do tego, aby w asortymencie Ryneczku Lidla znajdowały się świeże warzywa i owoce. Pracownicy sklepów Lidl Polska monitorują stan dostępnych produktów. Gdy ich jakość nie spełnia wysokich wymagań oraz oczekiwań konsumenckich, artykuł jest zabierany z sali sprzedaży. Ponadto dzięki gęstej sieci centrów dystrybucji Lidl Polska, dostawy mogą być realizowane szybko – świeże produkty pojawiają się w sklepach każdego dnia. „Współpracując z siecią Lidl Polska od wielu lat, stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość i świeżość naszych jabłek” – mówi Hubert Woźniak, prezes Organizacji Producentów Owoców Rajpol. „Aby klienci sieci mogli cieszyć się soczystymi i pełnymi smaku owocami, zapewniamy codzienne dostawy świeżych jabłek oraz dbamy o warunki przechowywania i transportu produktów, spełniające najwyższe kryteria” – dodaje Woźniak.

Ponad 200 rodzajów warzyw i owoców

Obecnie na Ryneczku Lidla klienci codziennie mogą wybierać wśród 200 rodzajów świeżych warzyw i owoców. Część asortymentu posiada certyfikat BIO, czyli pochodzi z ekologicznych upraw.

„Ziemniaki i cebule z naszych lokalnych pól każdego dnia goszczą na stołach tysięcy Polaków robiących zakupy w sklepach sieci Lidl Polska. To dla nas ogromna odpowiedzialność, dlatego na każdym etapie, aż do samych zbiorów, dbamy o to, aby nasze produkty były wysokiej jakości, wolne od jakichkolwiek defektów, a w koszykach klientów pojawiały się jedynie wyselekcjonowane i świeżo spakowane warzywa” – mówi Radosław Tyc, prezes zarządu firmy Awex.

W trosce o świeżość produktów Lidl Polska dba o to, by jak najwięcej produktów dostarczanych było przez polskich producentów, jest to szczególnie zauważalne w ofercie warzyw i owoców dostępnych sezonowo. Jednak w ofercie znajdziemy także owoce egzotyczne, które mają zapewnione bezpieczne warunki transportu z dalszych części świata.