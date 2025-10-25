Codzienny zastrzyk energii dla skóry?

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-10-25 17:48

Codzienny pośpiech, stres, brak snu, zanieczyszczone powietrze, nie zawsze racjonalna dieta czy godziny spędzone nad smartfonem – to wszystko sprawia, że nasza skóra staje się szara i matowa. Wygląda na zmęczoną, a jej naturalny blask jest wspomnieniem. tak, jak lato. Czego potrzebuje? Zastrzyku energii, który sprawi, że nawet w najbardziej pochmurny jesienny dzień będzie wypoczęta i promienna, niczym na niekończących się wakacjach. Tak działa duet kosmetyków C-ENERGY GLOW od polskiej marki evrēe stworzony z myślą o #evreewoman. Wśród produktów z witaminą C to prawdziwy ‘gamechanger’!

evrēe

i

Autor: Lyubov Levitskaya/ Shutterstock

Witamina C to jeden z najlepiej przebadanych, a przy tym najchętniej wykorzystywanych i najbardziej skutecznych składników w pielęgnacji twarzy. A także najbardziej uniwersalnych i bezpiecznych. Dowód? Po pierwsze sprawdza się w przypadku każdego rodzaju skóry: młodej, dojrzałej, wrażliwej, trądzikowej, naczynkowej czy takiej, której brakuje witalności. Po drugie ma naprawdę szerokie spektrum działania. Jest jak tarcza antyrodnikowa, chroniąca przed stresem oksydacyjnym i  spowalnia procesy starzenia, niwelując widoczność zmarszczek. Jednak najlepiej znana jest z tego, że idealnie wyrównuje koloryt, rozjaśnia przebarwienia i  przywraca skórze naturalny blask. Działa niczym energetyczny shot, który błyskawicznie dodaje cerze życia. Co ważne, świetnie współgra z poranną pielęgnacją – kosmetyk z witaminą C nakładany pod makijaż działa jak rozświetlający filtr, który podbija naturalny glow. Moc witaminy C polska marka evrēe wykorzystała w kosmetykach z linii C-ENERGY GLOW – rozjaśniającym serum i energetyzująco-rozświetlającym kremie. W ich formułach znajdziemy także m. in. antyoksydanty, kwas hialuronowy, niacynamid, żeń-szeń i peptydy. Taki skład sprawia, że ten duet to codzienna dawka energii i blasku dla skóry, a ich energetyzujący zapach pomoże rozbudzić #evreewoman.

  • Rozjaśniające serum do twarzy C-ENERGY GLOW z witaminą C, kwasem hialuronowym, peptydami, antyoksydantami i żeń-szeniem sprawdzi się przy każdym rodzaju cery. Ochroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych i zapewni porcję potrzebnej energii. Ma skoncentrowaną formułę, która natychmiast pobudza skórę: wygładza ją, ujędrnia i rozświetla. Jego przyjemna, lekka, żelowa konsystencję sprawia, że doskonale sprawdza się jako baza pod krem lub makijaż. Może być stosowane zarówno ma dzień, jak i na noc. (25 ml/53,99 zł)
  • Energetyzująco-rozświetlający krem do twarzy C-ENERGY GLOW zawiera witaminę C, peptydy, niacynamid i żeń-szeń. Skutecznie niweluje skutki glikacji i niekorzystnego wpływu środowiska zewnętrznego na stan cery, więc doskonale sprawdzi się o każdej porze roku. Może być stosowany na dzień i na noc. Jego lekka, jedwabista konsystencja otula skórę ochronnym filmem. W efekcie od pierwszej aplikacji staje się nawilżona, ujędrniona i rozświetlona, a efekt ten utrzymuję się przez cały dzień. (45 ml/49,99 zł)
evrēe

i

Autor: evrēe/ Materiały prasowe
evrēe

i

Autor: evrēe/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki