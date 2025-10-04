Coś dla tych, co ważne lubią być przygotowani! Gotowi do wejścia w świat Beneland?

Karolina Piątkowska
2025-10-04 7:15

Pamiętasz, jak wszystko wydawało Ci się ogromne gdy byłeś dzieckiem - kanapa była górą, a ogród dżunglą? A, co jeśli Ci powiemy, że to uczucie jest prawdziwe? Odkryj BeneLand, świat, w którym życie jest jak najlepsza gra, a przechodzisz je gładko dzięki zestawom prezentowym Benefit. Nasza tegoroczna oferta jak co roku zaskakuje i pozwoli każdemu znaleźć coś idealnego dla siebie. Zanurz się z nami w tym świecie i zagraj w grę o najlepsze prezenty!

Benefit

i

Autor: Benefit/ Materiały prasowe

Zestawy prezentowe kosmetyków Benefit Cosmetics to prawdziwa gratka dla miłośniczek makijażu i pielęgnacji. Elegancko zapakowane, często w limitowanych edycjach, zawierają bestsellery marki w atrakcyjnych cenach. Można w nich znaleźć kultowe tusze do rzęs, pomady do brwi, rozświetlacze czy róże do policzków, idealnie skomponowane, by stworzyć kompletny look lub wypróbować różne produkty. To doskonały pomysł na prezent dla bliskiej osoby lub jako luksusowy upominek dla samej siebie.

Gotowi, aby wnieść swoją grę na inny level? Wciśnij PLAY w tym zestawie bestsellerów Benefit i odkryj BADgal BANG! w formacie full size, Hoola mini oraz 24-HR Brow Setter dla najlepszych wyników. Zdobądź extra punkty w świątecznej liście prezentów za opakowanie, które jest metalową puszką, którą można potem wykorzystać

GAME ON GLOW

Mistrz błyszczących policzków? Tak, to Ty! Czas wznieść Twoją grę w konturowanie na zupełnie nowy poziom z tą potrójną paletką do makijażu z bronzerem, różem i rozświetlaczem.

Rzuć różową kostką i pozwól losowi wybrać Twoją nagrodę. Czy to będzie znany i lubiany oryginalny tint do ust i policzków? Czy może jego limitowa edycja w wersji odżywczego olejku do ust? Niezależnie od wyniku, z tymi produktami już wygrałeś!

Wyjątkowy kalendarz adwentowy dla Mistrza Gry

