COS Holiday: minimalizm spotyka wakacyjną swobodę

Kolekcja Holiday od COS to przede wszystkim celebracja swobody i wygody. Dominują w niej naturalne, przewiewne tkaniny, takie jak len, bawełna organiczna i wiskoza, które doskonale sprawdzają się w upalne dni. Luźne, płynne kroje – obszerne sukienki maxi, szerokie spodnie culottes, oversize'owe koszule i tuniki – zapewniają komfort noszenia i nie krępują ruchów, jednocześnie zachowując charakterystyczną dla marki elegancję.

W kolekcji Holiday królują stonowane, naturalne odcienie, które doskonale wpisują się w wakacyjny klimat. Znajdziemy tu beże, piaskowe brązy, delikatne odcienie błękitu i zieleni, a także klasyczną biel i czerń. Paleta ta pozwala na łatwe łączenie poszczególnych elementów garderoby i tworzenie spójnych, harmonijnych stylizacji. Subtelne akcenty w postaci pastelowych różów czy przygaszonych pomarańczy dodają kolekcji świeżości.

Filozofia minimalistycznego designu, którą COS z powodzeniem kultywuje, ma swoje korzenie w skandynawskim wzornictwie i powojennej potrzebie funkcjonalności oraz oszczędności. Trend "less is more" (mniej znaczy więcej) zyskał na popularności w modzie jako odpowiedź na nadmierną konsumpcję i krzykliwe trendy lat 80. i 90. COS idealnie wpisuje się w to podejście, oferując ubrania, które mają służyć przez wiele sezonów, a nie być efemerycznym kaprysem, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej.

Autor: COS / Materiały prasowe

Autor: COS / Materiały prasowe

Autor: COS / Materiały prasowe