COS Holiday: minimalizm spotyka wakacyjną swobodę

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-30 16:22

Marka COS od lat jest synonimem minimalistycznego designu, wysokiej jakości tkanin i ponadczasowej estetyki. Jej letnie kolekcje, w tym najnowsza "Holiday", zawsze wzbudzają zainteresowanie miłośników mody ceniących sobie prostotę i funkcjonalność. W tym sezonie COS ponownie udowadnia, że wakacyjny styl nie musi oznaczać kompromisu między elegancją a komfortem, oferując ubrania idealne na letnie wyjazdy i codzienne, miejskie przygody.

Portret młodej kobiety z delikatnym makijażem i subtelnym naszyjnikiem na tle błękitnego nieba i morza, uchwycony w naturalnym świetle. Wyraża wakacyjną swobodę i elegancję z kolekcji COS Holiday, o której przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: COS / Materiały prasowe

Kolekcja Holiday od COS to przede wszystkim celebracja swobody i wygody. Dominują w niej naturalne, przewiewne tkaniny, takie jak len, bawełna organiczna i wiskoza, które doskonale sprawdzają się w upalne dni. Luźne, płynne kroje – obszerne sukienki maxi, szerokie spodnie culottes, oversize'owe koszule i tuniki – zapewniają komfort noszenia i nie krępują ruchów, jednocześnie zachowując charakterystyczną dla marki elegancję.

 W kolekcji Holiday królują stonowane, naturalne odcienie, które doskonale wpisują się w wakacyjny klimat. Znajdziemy tu beże, piaskowe brązy, delikatne odcienie błękitu i zieleni, a także klasyczną biel i czerń. Paleta ta pozwala na łatwe łączenie poszczególnych elementów garderoby i tworzenie spójnych, harmonijnych stylizacji. Subtelne akcenty w postaci pastelowych różów czy przygaszonych pomarańczy dodają kolekcji świeżości.

Filozofia minimalistycznego designu, którą COS z powodzeniem kultywuje, ma swoje korzenie w skandynawskim wzornictwie i powojennej potrzebie funkcjonalności oraz oszczędności. Trend "less is more" (mniej znaczy więcej) zyskał na popularności w modzie jako odpowiedź na nadmierną konsumpcję i krzykliwe trendy lat 80. i 90. COS idealnie wpisuje się w to podejście, oferując ubrania, które mają służyć przez wiele sezonów, a nie być efemerycznym kaprysem, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej.

COS
Autor: COS / Materiały prasowe
COS
Autor: COS / Materiały prasowe
COS
Autor: COS / Materiały prasowe
COS
Autor: COS / Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki