Czas na piękną skórę

‘Skinification’ to rewolucja w podejściu do pielęgnacji, która rozpoczęła się kilka lat temu i szybko objęła… wszystkie partie ciała. Trend ten polega na tym, że składniki znane do tej pory z kosmetyków do twarzy, jak kwas glikolowy, salicylowy i hialuronowy, ceramidy czy aminokwasy zaczęto wykorzystywać w produktach typu żele pod prysznic, balsamy i peelingi. Dokładnie tak zrobiła marka Tutti Frutti przygotowując wegańską linię EVERYBODY. Tworzą ją trzy gamy produktów dopasowanych do różnych potrzeb skóry: EVERYBODY RELAX to kosmetyki mikrozłuszczjące, EVERYBODY RENEW rewitalizują i odżywiają, a EVERYBODY GLOW rozświetlają. Do wyboru są naturalne peelingi oraz funkcjonalne żele pod prysznic i balsamy. Mając na uwadze, że podstawą pielęgnacji każdego rodzaju skóry jest skuteczny w działaniu, a przy tym delikatny i bezpieczny peeling, tym razem skupimy się właśnie na nich.

EVERYBODY RENEW Monoi Smooth to mulitkwasowy peeling 2w1 z owocowymi kwasami AHA i naturalnymi drobinkami peelingującymi. Ma formułę delikatnego musu transformującego do odżywczej emulsji. Zawarte w nim aminokwasy, olej monoi, olejki owocowe i ekstrakt z brzoskwini zapewniają odżywioną, miękką i gładką skórę.Mulitkwasowy peeling w musie z aminokwasami i kwasami AHA: 200 ml/24,99 zł

EVERYBODY GLOW Yuzu Perfector to multiwygładzający peeling 3w1 z owocowymi kwasami AHA, enzymami oraz naturalnymi drobinkami peelingującymi. Jest idealny dla skóry szarej, pozbawionej jędrności oraz z wrastającymi włoskami (tzw. „truskawkowe nogi”). Daje efekt gładkiej, jędrnej skóry o jednolitej teksturze bez blizn i niedoskonałości.Multiwygładzający peeling myjący z kwasami AHA i enzymami: 200 ml/24,99 zł