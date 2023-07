Czas na wspólne lato! Sephora partnerem Fest Festival

Fest Festival to jeden z największych i najgorętszych letnich festiwali muzycznych w Polsce organizowany już od 4 lat. To kultowe miejsce spotkań wszystkich tych, dla których muzyka, radość i wspólne celebrowanie lata są jego esencją. Rok do roku Fest Festival gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób, które przyciąga fenomenalny line-up. W strefie festiwalu uczestnicy znajdują też liczne atrakcje, dodatkowe usługi, sprawiające, że udział w Fest stał się dla wielu kluczowym wakacyjnym świętem muzycznym. W tym roku odwiedzić mogą tętniącą trendami strefę Sephora Summer Club.

- Sephora jest obecna w tym sezonie na wielu europejskich festiwalach muzycznych. W Polsce pojawimy się na Fest Festival. To doskonała okazja do poznania nas bliżej. Do naszej strefy Sephora Summer Club, zapraszamy wszystkich tych, którzy lubią śmiało wyrażać siebie poprzez swój wygląd, testować, eksperymentować i odkrywać siebie w różnych obliczach. Zespół 30 ekspertów Sephora oraz naszych partnerskich marek, przez 4 dni festiwalu w godzinach 15:00-1:00, serwować będzie pełne koloru i blasku makijaże, usługi pielęgnacyjne oraz stylizacji włosów. W naszych strefach czekać też będą konkursy, quizy i inne atrakcje z nagrodami od Sephora. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia nas! – mówi Małgorzata Dzięcielewska, dyrektor marketingu Sephora w Polsce i Czechach.

Korzystaj z letnich dni z Sephora, dając się ponieść festiwalowej atmosferze i muzyce! Odkryj co dokładnie czeka na Ciebie w strefie Sephora Summer Club.

Zobacz także: Wróżka Aida ujawnia tajemniczy trójkąt mocy. Te słowa mogą zmienić życie wielu osób

STREFA MAKIJAŻU

W tej strefie na odwiedzających czekać będą do odkrycia gorące trendy w makijażu i nowości marek: Sephora Collection, Rare beauty by Selena Gomez, Tarte, Benefit, Fenty Beauty, Anastasia Beverly Hills, YSL, Lancome, Too Faced. Skorzystać będzie można tu z bezpłatnych mini makijaży, które wykonają eksperci na co dzień pracujący z klientami w perfumeriach Sephora z całej Polski.

STREFA SKIN CARE

Wśród atrakcji tej strefy odwiedzający oddać się będą mogli w ręce ekspertów ds. pielęgnacji i odkryć wyjątkowe produkty marek: Laneige, Erborian, dzięki którym skóra będziepełna blasku podczas festiwalu i każdego kolejnego dnia.

STREFA HAIR CARE

To miejsce dla tych, którzy kochają eksperymentować ze swoją fryzurą, oddając się w ręce najlepszych stylistów włosów. W Sephora Summer Club będą mieli możliwość przetestować na sobie produkty marki Bumble and Bumble i wyrazić swój niepowtarzalny styl dzięki fryzurom wykreowanym nowoczesnymi urządzeniami do stylizacji włosów marki Dyson. Dla wielbicieli i wielbicielek festiwalowych warkoczy w stylu bantu czy bubble, stylizacji rainbow hair, brokatu na włosach i wielu innych - specjalna stacja Pump Up Your Hair.

STREFA ZAPACHÓW

Wraz z ekspertami marek Boss oraz Armani odkryjemy tu fantastyczne propozycje zapachów – nowości i klasyki, które towarzyszyć będą uczestnikom podczas festiwalu. Dobierz zapach, który przypominać będzie klimat i emocje Fest Festivalu jeszcze przez długie miesiące!

STREFA KREATYWNA

Tutaj uczestnicy będą mogli dokonać personalizacji swoich festiwalowych ubrań i podkręcić swój wygląd letnim tatuażem (wodnym..:-).

STREFA POLA NAMIOTOWEGO

Na terenie pola namiotowego czekać będzie również strefa Sephora Summer Club, z niezbędnymi produktami, którymi samodzielnie wykonać będzie można:

podstawowe kroki pielęgnacyjne

festiwalowy makijaż

wystylizować włosy

poznać najgorętsze zapachy tego lata od Boss i Armani

Odkryj już teraz jakie festiwalowe trendy w makijażu! Makijażyści Sephora serwować będą je bezpłatnie w strefie Sephora Summer Club:

#PastelLook

Sięgnij po pastelowe odcienie w odcieniach błękitu i różu! Dodaj wyjątkowości makijażowi dzięki kolorowym dżetom. Maleńkie kryształki możesz umieścić na powiekach, w kącikach oczu lub w innych kreatywnych miejscach.

#GlitterLook

Okryj festiwalowy makijaż z brokatem, który przepięknie mieni się na słońcu i migocze w świetle festiwalu. Za pomocą eyelinera możesz narysować kolorowe piegi na twarzy. Użyj nawilżającej mgiełki na makijaż, by odświeżyć cerę w każdym momencie festiwalu!

#ColorfulSummer

Wybierz look z mocnym, kolorowym akceptem oka i pięknie rozświetloną cerą! Tym razem kolor aplikujesz w postaci rozmytej kreski na dolej powiece. Dzięki temu, niezależnie od kształtu oka, makijaż będzie prezentował się pięknie. Podkład rozświetlający i podkręcająca maskara to klucz do idealanego makijażu. Wejdź na IG @sephorapolska by wygrać swój bilet na Fest Festival! Konkursy, w których do zdobycia są podwójne bilety na 5 dni wydarzenia trwają aż do 27 lipca.

A W PERFUMERIACH SEPHORA…

Z myślą o tych, którzy nie wybierają się na Fest Festival, a marzą o tym, by celebrować lato poprzez swój wygląd i festiwalowy look, Sephora przygotowała niespodziankę w perfumeriach stacjonarnych. W każdej z nich skorzystać można z płatnej usługi makijażu #ColorfulSummer z mocnym, kolorowym akcentem! Umów się na wizytę już dziś na sephora.pl

i Autor: materiały prasowe Sephora

i Autor: materiały prasowe Sephora