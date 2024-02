Czekoladki, kwiaty… a może weekend w SPA? Galeria Młociny zbiera „recepty na miłość”

Nowa misja Rossmanna: Inspirujemy, wspieramy, pomagamy innym kochać siebie na co dzień

Klienci, którzy do środy 14 lutego zrobią zakupy w Galerii Młociny na kwotę minimum 100 zł, zachowają dowód zakupu oraz podzielą się swoją „receptą na miłość”, mają szansę powalczyć o naprawdę wyjątkową nagrodę. Na trzy zwycięskie pary czeka romantyczny dwudniowy pobyt w Hotelu Warszawianka, do którego mogą przyjechać luksusowym, elektrycznym Volvo EX30. Samochód z naładowaną baterią będzie do dyspozycji zwycięzców przez cały weekend.

Wyjątkowy prezent na Walentynki od Galerii Młociny

Mawiają, że miłość to najlepsze lekarstwo, ale nawet na nią potrzebna jest jakaś recepta. Można takich przepisów stworzyć tyle, ile par na tym świecie. Niezależnie od tego, czy jest się romantykiem, poetą, czy ma się własny sposób na wyrażenie uczuć – Galeria Młociny pragnie odnaleźć i nagrodzić te najbardziej wyjątkowe pomysły. „Recepty na miłość” uczestnicy mogą wrzucać do skrzynki pocztowej, która znajduje się w Galerii Młociny niedaleko wejścia głównego, na poziomie 0. Walentynkową strefę widać już z daleka, dzięki stojącemu obok samochodowi elektrycznemu Volvo.

– Po raz kolejny nawiązujemy partnerstwo z Hotelem Warszawianka, tym razem przy okazji Walentynek. Ten komfortowy hotel znajduje się zaledwie 40 minut od centrum Warszawy, w pięknym miejscu, tuż przy Zalewie Zegrzyńskim i brzegu rzeki Narwii. Tegoroczna nagroda, czyli pobyt w Warszawiance będzie w większym pakiecie – dorzuciliśmy dodatkową atrakcję, czyli przejazd w pełni naładowanym samochodem elektrycznym Volvo EX30, którym można wybrać się na romantyczny urlop, a następnie wrócić nim do domu – wyjaśnia Artur Maćkowiak, Marketing Manager Galerii Młociny.

Walentynki obchodzą w Polsce zarówno mężczyźni, jak i kobiety, i wzajemnie obdarowują się prezentami – wynika z ubiegłorocznego badania przeprowadzonego przez PayPo1. Mężczyźni najchętniej obdarowują kobiety kwiatami, słodkościami, perfumami i biżuterią. Kobiety z kolei wybierają czekoladki i kosmetyki, choć nierzadko wręczają bardziej praktyczne gadżety, takie jak kubki czy ramki na zdjęcia. Wszystkie te prezenty można kupić w Galerii Młociny, a dzięki trwającemu konkursowi, klienci mają też szansę zdobyć coś dla ducha i wrócić do domu z bezcennymi wspomnieniami.

Sposobów na obchodzenie Walentynek w Galerii Młociny jest tak wiele, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Może to być na przykład romantyczny obiad lub kolacja w strefie Spotkania i Dania, gdzie można spróbować kuchni z niemal całego świata. Atrakcje MK Bowling to doskonałe miejsce na aktywne spędzenie czasu przy torach bowlingowych, billardzie czy stołach do gry w shuffleboard w Hali Hutnik. Na pary kinomanów czeka Multikino w Galerii Młociny, wyposażone w fotele premium, dzięki którym seans można oglądać w pozycji półleżącej. Wszystko w zasięgu jednej wizyty w centrum handlowym.

