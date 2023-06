i Autor: Materiały prasowe Pako Lorente

Strefa mody

Członkowie Klubu Kultur przed obiektywem

Klub Kultur Pako Lorente to miejsce, w który każdy mężczyzna może być sobą i prezentować się w stroju, który zawsze do niego pasuje. Marka przez kilka tygodni prowadziła nabór do klubu szukając wyjątkowych osobowości wyróżniających się aparycją, stylem i pasją. W konkursie udział mógł wziąć każdy dorosły mężczyzna mieszkający w Polsce. Z ponad 2000 zgłoszeń jury wybrało dziesięciu panów, którzy otrzymali nagrody w wysokości 10 tysięcy złotych oraz udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej, której efekty dziś prezentujemy.