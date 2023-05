Dacie wiarę? Puder korygujący w promocji Rossmanna za 15 zł. Genialnie wtapia się w skórę minimalizując zmarszczki i wygładzając nierówności. Działa lepiej niż botoks

To najgorszy kolor włosów dla kobiet po 60-tce. Kiedyś Polki go uwielbiały, a teraz fryzjerzy go unikają! Postarza o 15 lat i eksponuje zmarszczki

Mówią, że to są najlepsi przyjaciele każdej kobiety. Piękno i luksus na co dzień

Magiczny puder z promocji Rossmanna. Efekt Photoshopa za jednym pociągnięciem

Obecne promocje w Rossmannie trwają jeszcze do środy, 31 maja. Przeceniony asortyment obejmuje zarówno kosmetyki pielęgnacyjne, jak i popularne produkty do makijażu. Jeżeli szukasz lekkiego i trwałego pudru na lato 2023 to powinnaś zainteresować się propozycją od polskiej marki Lovely. Sweet Illusion to delikatnie zmielony puder korygując, który pozostawia skórę jedwabiście gładką i skutecznie wygładzoną. Delikatne fioletowe tony sprawiają, że maskuje one przebarwienia oraz zasinienia. Dzięki swojej lekkiej formule nie obciąża skóry i sprawia, że prezentuje się ona jednolicie. Nie podkreśla suchości cery i nie daje ciężkiego efektu. Puder Lovely w promocji Rossmanna przedłuża trwałość makijażu, jednocześnie dzięki swojej formule nie uwidacznia zmarszczek. Idealnie sprawdzi się w przypadku cery dojrzałej. Puder sypki Lovely Sweet Illusion w promocji Rossmanna kupisz w cenie 14,99 zł. To lekki kosmetyki, która warto mieć w swojej letniej kosmetyczce.

Zobacz także: To najlepsza sukienka na lato dla kobiet po 50-tce. Jest uwielbiana przez Polki! Wyszczupla sylwetkę, jest zwiewna i kobieca. Moda lato 2023

i Autor: Materiały prasowe Rossmann promocje

Sonda Śledzisz promocje w Rossmannie? Tak, regularnie Czasem coś sprawdzę Nie, nigdy