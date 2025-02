Delikatna pielęgnacja dla dzieci

Dodaję szczyptę sody do szamponu. To niesamowite, co dzieje się z moimi włosami. Domowy sposób na piękne włosy

5 ZMIAN SKÓRNYCH POJAWIAJĄCYCH SIĘ U NIEMOWLĄT NAJCZĘŚCIEJ

Skóra marmurkowa

Siny odcień skóry wynika z tego, że niektóre naczynia krwionośne kurczą się, a inne jednocześnie rozszerzają, w efekcie czego powstaje ‘marmurek’. To wynik niedojrzałości układu nerwowego i krążenia, więc z czasem zmiany znikają same.

Trądzik noworodkowy

Ropne krostki na twarzy niemowlęcia to wynik działania hormonów i niedojrzałości gruczołów łojowych. Zwykle znikają bez leczenia do 6. miesiąca życia, aczkolwiek lekarz może przepisać maść przyspieszjącą proces gojenia.

Pleśniawki

Objawiają się jako biały, grudkowy nalot na języku i błonach śluzowych, a powodują je grzyby drożdżakowe. Infekcja nie jest groźna, ale może boleć i utrudniać jedzenie. Leczy się je podając dziecku przepisany przed pediatrę lek przeciwgrzybiczy. Uwaga: leczeniu powinna poddać się także karmiąca piersią mama.

Plamy łososiowe

Zwane są także ‘uszczypnięciami bociana’ są zmianami naczyniowymi, które bledną w ciągu pierwszych dwóch lat życia. Zwykle pojawiają się na czole, górnych powiekach, wokół nosa i ust.

Prosaki

To przerośnięte gruczoły łojowe, których nie wolno wyciskać ani złuszczać. Mają postać biało-żółtych plamek lub grudek na czole, nosie i policzkach. Znikają samoistnie w ciągu 2-4 tygodni.

