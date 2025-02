Delikatność, ochrona mikrobiomu i micele. Perfekcyjny demakijaż cery wrażliwej

Luty i początek marca są czasem niecierpliwego oczekiwania na pierwsze ciepłe, wiosenne dni. To także pełnia karnawału, kiedy możemy pozwolić sobie na mocniejsze stylizacje i odważniejszy makijaż. Ale czy na pewno? Jednym z pytań, które w tym sezonie pojawia się najczęściej jest: czy osoby z cerą delikatną i wrażliwą także mogą sięgać po mocniejsze makijażowe looki? Eksperci wskazują, że zdecydowanie tak! Kluczem do dobrej kondycji cery wrażliwej (i nie tylko) w karnawale jest spersonalizowana pielęgnacja oraz demakijaż, który spełnia dwa kryteria: jest bardzo skuteczny i ekstremalnie delikatny. Kosmetolog radzi.

Ochrona mikrobiomu i odpowiednie pH

Eksperci wskazują, że cera wrażliwa i sucha zwykle odznacza się podwyższonym pH, które nie sprzyja równowadze mikrobiomu. Preparaty do mycia oraz demakijażu twarzy oparte na bazie mydła mogłyby wpływać na dalsze zwiększenie pH. – Pamiętajmy, by do demakijażu stosować wyłącznie delikatne preparaty micelarne lub specjalne produkty do oczyszczania cery wrażliwej lub atopowej. Unikajmy mydeł, które negatywnie wpływają na odczyn skóry i mogą ją podrażniać – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Każda z nas ma swój ulubiony sposób oczyszczania cery – od demakijażu przy użyciu żelu, przez olejki, do oczyszczających kremów i maseł. Taktyk jest wiele, a każda z nich wykazuje wysoką skuteczność. Dobierajmy konsystencję kosmetyku i jego zastosowanie do swoich preferencji. Idealnie sprawdzają się np. Żel do mycia i demakijażu twarzy SOLVERX® Sensitive Skin lub Pianka do mycia i demakijażu SOLVERX® Sensitive Skin. Przy ich użyciu utrzymujemy odpowiedni poziom pH i tworzymy właściwe warunki do rozwoju pożytecznego mikrobiomu. Dla „wrażliwców” to bezcenne – dodaje.

Micele – sprzymierzeńcy „wrażliwców”

Jednym z mocnych filarów demakijażu cery wrażliwej są micele. W skrócie – są to cząsteczki, które działają jak gąbka wchłaniająca zanieczyszczenia z naszej skóry. Zbudowane są z cząstek hydrofilowych (wodnych) i lipofilowych (tłuszczowych). Cząstki lipofilowe łączą się z sebum i resztkami makijażu, a cząstki hydrofilowe – pochłaniają kurz oraz zabrudzenia jakie osiadają na skórze. Dla skóry wrażliwej, to właściwość na wagę złota. Dzięki niej łatwo unikamy zdecydowanych procedur demakijażowych (jak np. pocieranie czy użycie bardzo ciepłej wody), które nie służą skórze. – Odpowiedzią na demakijażowe potrzeby „wrażliwców” są produkty micelarne – w płynie lub w kremie – mówi Agnieszka Kowalska. – Oba rodzaje kosmetyków perfekcyjnie oczyszczają skórę. Formuła Kremu micelarnego do mycia i demakijażu SOLVERX® stanowi świetne rozwiązanie dla osób, które preferują komfortowe konsystencje. Warto dodać, że produkt łatwo zmywa się wodą i nie pozostawia tłustego filmu na skórze – dodaje.

Dobra rutyna pielęgnacyjna

O czym jeszcze warto pamiętać? Eksperci zwracają uwagę, że równie istotna, co wybór odpowiednich kosmetyków, jest sama procedura oczyszczania. Klucz to delikatność. Zamiast mocno pocierać twarz wacikiem, gąbką czy ręcznikiem, osuszajmy ją, delikatnie przykładając materiał lub papierowy ręcznik do skóry. Długie moczenie ciała w wannie (choć bardzo przyjemne) również nie jest wskazane, ponieważ negatywnie wpływa na naturalną barierę ochronną skóry i może powodować mikrouszkodzenia. Kosmetolodzy wskazują także, że warto unikać skrajnych temperatur – zarówno lodowata, jak i bardzo gorąca woda negatywnie wpływają na kondycję cery. Włączajmy dobre nawyki pielęgnacyjne – w karnawale i przez cały rok.

SOLVERX® KREM MICELARNY do mycia i demakijażu

LINIA SENSITIVE SKIN

Krem do demakijażu idealny dla skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień oraz hiperpigmentacji.

Dzięki zawartości prebiotyków skóra utrzymuje balans między korzystnymi a złymi drobnoustrojami. Prebiotyki wspierają obecny na skórze mikrobiom, utrzymują równowagę hydrolipidową oraz pomagają zachować jej barierę ochronną w nienaruszonym stanie.

Idealnie nadaje się do codziennego demakijażu twarzy i oczu.

Formuła kremu micelarnego powoduje, że podczas jego stosowania, zanieczyszczenia zamykane są w pęcherzyki zwane micelami, a później usuwane wraz z wodą. Zapewnia to delikatność dla skóry wrażliwej.

SOLVERX® Pianka do mycia i demakijażu

SERIA SENSITIVE SKIN

Delikatna pianka do mycia i demakijażu twarzy i oczu przeznaczona do skóry wrażliwej i naczynkowej. Pozostawia skórę dokładnie oczyszczoną i przygotowaną na przyjęcie kolejnych produktów pielęgnacyjnych. Zawarty w składzie olej z otrąb ryżowych zmiękcza i wygładza skórę. Olej z nasion wiesiołka wykazuje silne działanie nawilżające, a olej z nasion smoczego owocu ujędrnia skórę, uelastycznia ją i wyrównuje koloryt. Ponadto receptura została wzbogacona w prebiotyki wspierające naturalny mikrobiom skóry.

Kluczowe składniki aktywne:

OLEJ Z OTRĄB RYŻOWYCH - tworzy na powierzchni skóry warstwę okluzyjną zapobiegającą nadmiernemu odparowywaniu wody, przez co zmiękcza i wygładza naskórek.

OLEJ Z WIESIOŁKA - poprawia strukturę i wygląd skóry, zwiększa jej elastyczność i wyrównuje koloryt.

OLEJ Z NASION SMOCZEGO OWOCU - wykazuje silne właściwości nawilżające i regenerujące. KWAS LAKTOBIONOWY - wzmacnia mechanizmy naprawcze skóry i chroni ją przed wolnymi rodnikami. Silnie nawilża i stymuluje proces odnowy komórkowej.