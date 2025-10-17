Kilka szybkich ruchów pędzlem i kobieta po 50-tce wygląda 10 lat młodziej. Wizażystka w kilka minut wykonała jej delikatny makijaż, którym ukryła zmarszczki

Katarzyna Kustra
2025-10-17 11:45

Ta piękna metamorfoza dojrzałej kobiety jest najlepszym dowodem na to, że mniej znaczy więcej. Makijażystka wykonała u swojej klientki po 50-tce delikatny makijaż, którym dosłownie odjęła jej 10 lat, a dodała elegancji i klasy. Zobacz piękną metamorfozę kobiety po 50-tce.

Metamorfoza kobiety po 50-tce

Autor: nikki_makeup/ Instagram Metamorfoza kobiety po 50-tce
  • Odkryj, jak proste triki makijażowe mogą odjąć lat i podkreślić naturalne piękno.
  • Makijażystka pokazuje, jak delikatny makijaż potrafi odmłodzić kobietę po 50-tce.
  • Zobacz krok po kroku, jak osiągnąć spektakularny efekt bez przerysowania i sprawdzić, co wywołało uśmiech na twarzy klientki!

Kilka szybkich ruchów pędzlem i kobieta po 50-tce wygląda 10 lat młodziej

Czasami wystarczy niewielka zmiana w makijażu, aby wydobyć naturalne piękno kobiety. Każda makijażystka doskonale wie, jak za pomocą konturowania twarzy i odpowiedniego podkreślenia oczu, można sprytnie odjąć lat i zamaskować zmarszczki czy inne mankamenty cery. Tak też było w przypadku tej kobiety po 50-tce. Jej metamorfozę można obejrzeć na profilu @nikki_makeup na Instagramie. Po obejrzeniu filmiku można śmiało stwierdzić, że mniej znaczy więcej. Wizażystka poszła w naturalność wykonała swojej klientce delikatny makijaż, którym odjęła jej 10 lat i wywołała uśmiech na jej twarzy. W pierwszym momencie widzimy klientkę wizażystki zupełnie bez makijażu. Następnie krok po kroku jest pokazane, jak wizażystka wykonuje jej makijaż odmładzający, a efekt zdumiewa. Wystarczyło kilka minut, aby rozświetlić jej cerę i spojrzenie.

Delikatny makijaż u kobiety po 50-tce krok po kroku

Makijażystka gwiazd, która prowadzi na Instagramie profil @nikki_makeup pokazała kilka sztuczek, dzięki którym można optycznie wygładzić cerę i odmłodzić klientkę, Kelly Brennan. W pierwszej kolejności oczyściła cerę swojej klientki i położyła płatki regenerujące pod oczy. W kolejnym kroku nałożyła krem peptydowy na twarz oraz jedwabisty primer pod makijaż. Następnie na twarz 50-latki został nałożony podkład oraz korektor pod oczy. Wizażystka sprytnie wykonturowała twarz kremem brązującym. Makijażystka kredką i cieniami do powiek pięknie podkreśliła oczy kobiety i skorygowała brwi. Szminką w naturalnym kolorze pomalowała usta i na koniec zaakcentowała je błyszczykiem. Trzeba przyznać, że metamorfoza tej kobiety po 50-tce jest niesamowita - pełna klasy i elegancji.

MAKIJAŻ ODMŁADZAJĄCY