Dieta bez diety czyli półdniowy detoks sokowy

Oto największe trendy kosmetyczne na ten sezon. Zakochałam się w tych olejkach do ust i kąpielowych zapachach

To najdroższe perfumy świata, kilkanaście tysięcy złotych za flakon. Znaleźliśmy idealny zamiennik za 25 zł. Uzależniające aromaty bergamotki i cytrusów. Wiem, gdzie je kupisz

Dlaczego warto postawić na Półdniową Dietę Sokową Easy Slim?

Całodniowe diety sokowe, choć skuteczne, często są wyzwaniem ze względu na konieczność całkowitej rezygnacji ze stałego pokarmu Półdniową Dieta Sokowa Easy Slim stworzona przez zespół Nuja, to odpowiedź na potrzeby wszystkich kobiet, które dbają o szczupłą sylwetkę, ale kilka dni na samych sokach to dla nich za duży wysiłek. Zespół dietetyków zdecydował się przygotować jedyny i niepowtarzalny, pierwszy w Polsce i na świecie program odchudzający oparty na odżywczych sokach i tradycyjnych posiłkach przy pełnej kontroli makroskładników.

Zobacz także: Popularny sklep z ciuchami zamyka swoje placówki w galeriach handlowych. Mamy listę zamykanych sklepów. Tam już nie kupisz ubrań. Zwalniani pracownicy ogłosili strajk

Rewolucyjne rozwiązanie Easy Slim

To innowacyjna dieta odchudzającą składająca się z naturalnych soków i smoothies oraz stałych posiłków, co zapewnia elastyczność oraz możliwość cieszenia się ulubionymi smakami każdego dnia. Nasze wyjątkowe soki Nuja są idealnym zamiennikiem podwieczorku i kolacji. Pomagają pozbyć się zbędnych kilogramów oraz dostarczają niezbędnych witamin, pozwalają oczyścić i nawodnić organizm. Dodatkowo wpływają korzystnie na metabolizm i pozbywanie się złogów z jelit. Dzięki półdniowej diecie łatwo nauczysz się ograniczać ilość spożywanych kalorii w drugiej części dnia, co sprzyja lepszej kontroli wagi.

Założenia programu Easy Slim

Easy Slim to 10-dniowy plan żywieniowy, zakładający spożywanie tradycyjnych posiłków do godziny 16:00, zaś po południu przejście na specjalnie skomponowane, naturalne soki, smoothies i shoty Nuja. Zestaw zawiera 30 bezglutenowych soków i smoothies dostarcza organizmowi ok 500 kcal dziennie w w płynnej postaci, pozostawiając miejsce na zbilansowane posiłki o kaloryczności około 1000 kcal w pierwszej części dnia.

Dopełnieniem zestawu Easy Slim jest unikatowy zbiór autorskich przepisów, przygotowany przez naszych dietetyków. Starannie dobrane propozycje na śniadanie, drugie śniadanie oraz obiad nie tylko ułatwiają przestrzeganie dziennego limitu kalorycznego, ale również zapewniają w pełni zrównoważoną dietę bogatą w niezbędne składniki odżywcze. Przepisy zostały opracowane w taki sposób, by maksymalizować uczucie sytości, dostarczać energii oraz wspierać proces odchudzania bez poczucia monotonii.

Czy Easy Slim to kolejna magiczna dieta cud?

Zdecydowanie nie – Easy Slim wyróżnia się na tle diet odchudzających. Jest to przemyślana kuracja odchudzająca opracowana przez pięciu dietetyków, która polega na racjonalnym i zbilansowanym podejściu do odżywiania. Dzięki możesz liczyć na trwałą redukcję masy ciała, obkurczenie żołądka i regulację wypróżnień.

i Autor: Materiały prasowe NUJA

i Autor: Materiały prasowe NUJA