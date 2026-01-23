Dodaj 1 kroplę do odżywki i nałóż na pożółkły blond. Po 10 minutach pasma odzyskają chłodny odcień i będą pełne blasku. Domowy sposób na pozbycie się żółtego koloru z rozjaśnianych włosów

Katarzyna Kustra
2026-01-23 14:09

Blond włosy często już po kilku umyciach głowy tracą swój piękny chłodny odcień, stają się matowe i coraz wyraźniej uwidaczniają się na naszej głowie żółte pasma. Jak można uratować taką sytuację i przywrócić rozjaśnianym włosom chłodny odcień? Wypróbuj ten domowy sposób. Dodaj jedną kroplę do swojej odżwyki i nałóż mieszankę na włosy. Po 10 minutach odzyskają swój chłodny odcień i będą pełne blasku.

Sposób na żółty blond

Autor: Shutterstock
  • Marzysz o chłodnym odcieniu blondu, ale Twoje włosy szybko żółkną po farbowaniu? Jest na to prosty i domowy sposób!
  • Dodaj zaledwie jedną kroplę specjalnego składnika do swojej odżywki, nałóż na włosy, a po 10 minutach ciesz się pięknym, chłodnym odcieniem.
  • Ten fioletowy "sekret" skutecznie neutralizuje żółte tony, przywracając pasmom pożądany blask.
  • Chcesz poznać ten magiczny składnik i dowiedzieć się, jak prawidłowo go stosować, by uzyskać idealny blond?

Dodaj 1 kroplę do odżywki i nałóż na pożółkły blond. Po 10 minutach pasma odzyskają chłodny odcień

Z tym problemem mierzy się chyba każda kobieta, która zdecydowała się na rozjaśnianie włosów. Otóż trzeba przyznać, że blond pasma po wyjściu z salonu fryzjerskiego wyglądają przepięknie, jednak wystarczy już kilka myć głowy, aby straciły swój urok i zaczęły przybierać żółte tony. Utrzymanie ładnego chłodnego odcienia blondu to nie lada wyzwanie. Dla wielu pań idealnym odcieniem jest chłodny, srebrzysty, który bywa bardzo trudny w pielęgnacji. Co zatem zrobić, aby nasze włosy odzyskały chłodny odcień blond? W sklepach jest dostępnych wiele produktów przeznaczonych do tonowania koloru włosów. Z pewnością w utrzymaniu platynowego blondu pomoże mycie włosów szamponami z fioletowym pigmentem lub stosowanie płukanek. Można również zastosować domowe sposoby na odzyskanie chłodnego blondu na włosach. Dodaj dosłownie jedną kroplę do swojej odżywki do włosów i nałóż mieszankę na pożółkłe pasma, a już po 10 minutach będą znów miały chłodny odcień.

Domowy sposób na chłodny odcień rozjaśnianych włosów

Do przygotowania takiej odżywki ochładzającej pożółkłe pasma potrzebujesz gencjany (roztwór wodny). Z racji, że ten popularny lek ma fioletową barwę, pomoże pozbyć się żółtych tonów na naszych włosach. Dodaj dosłownie jedną kroplę gencjany (w przypadku długich i gęstych włosów możesz dodać dwie krople) do swojej odżywki. Wymieszaj oba składniki i nałóż je na umyte wcześniej włosy. Pozostaw taką fioletową odżywkę na pasmach na około 10 minut i spłucz letnią wodą. Pasma niemal od razu zyskają chłodniejszy odcień i będą pełne blasku. Uważaj na zbyt częste stosowanie takiego domowego kosmetyku, gdyż może wysuszać włosy i nadawać im fioletowy odcień.

Dlaczego blond żółknie? Najczęstsze przyczyny

Wiele kobiet zastanawia się, dlaczego ich blond włosy z czasem żółkną. Otóż znając przyczynę tego stanu, można skutecznie zapobiec problemowi. Oto najczęstsze przyczyny żółknięcia rozjaśnianych włosów:

  • Słońce: Chroń włosy przed słońcem, nosząc kapelusz lub używając produktów z filtrem UV.
  • Chlorowana woda: Chlor może powodować żółknięcie włosów. Przed pływaniem w basenie nałóż na włosy odżywkę bez spłukiwania lub specjalny czepek.
  • Twarda woda: Twarda woda może zawierać minerały, które osadzają się na włosach i powodują ich żółknięcie. Rozważ zainstalowanie filtra do wody lub płukanie włosów przegotowaną wodą.
  • Niektóre kosmetyki: Unikaj produktów do włosów, które zawierają oleje i ekstrakty roślinne o ciepłych tonach (np. olej kokosowy, olej arganowy).

