Dodaj blasku swoim policzkom. Wyższy poziom makijażu

Delikatny cień do powiek. Graficzny eyeliner. Naturalny róż. Subtelny rozświetlacz. Poznaj nowy, wielozadaniowy produkt do makijażu, który pozwala w pełni rozwinąć kreatywność. Gama 7 zachwycających kolorów Idôle Tint dostępnych w 2 wykończeniach: matowym lub błyszczącym, gwarantuje 16-godzinną trwałość na powiekach. Płaska końcówka innowacyjnego aplikatora umożliwia nakładanie cieni, natomiast cienka strona pozwala tworzyć oszałamiające kreski. Lancôme wynosi makijaż na nowy poziom.

Jeden produkt, nieskończona ilość możliwości. Uniwersalny makijażowy game-changer. Cień do powiek, którego można używać również w charakterze różu do policzków. Nakładany na całą powiekę lub jako eyeliner. Nadający piękny rumieniec lub rozświetlający wybrane obszary. Lancôme prezentuje nowy Idôle

Tint cień do powiek i róż w płynie

Idôle oferuje nową definicję wielofunkcyjności, dostarczając kobietom moc tworzenia. Odkryj pierwsze wielozadaniowe cienie do powiek w płynie od marki Lancôme. Opracowany przez globalną dyrektor makijażu Lancôme Lisę Eldridge, Idôle Tint to rozwiązanie nowej generacji w świecie makijażu. Służy przede wszystkim jako cień, ale może również pełnić funkcję linera, różu lub rozświetlacza. Must-have dla wszystkich miłośniczek makijażu. Zaprojektowany, aby służyć pięknu w wielu wymiarach, nowy Idôle Tint cień do powiek i róż w płynie dostępny jest teraz w kolekcji 7 odcieni.

Zobacz także: Wyciskam z niej sok, dodaję wody, olejku i nakładam na pożółkłe pasma. Ta maska w 30 minut przywraca chłodny blond moim włosom. Sposób na blond włosy

Płynna konsystencja umożliwia tworzenie różnorodnych stylizacji: od graficznych i monochromatycznych po wielobarwne, wyrafinowane looki. Możemy wybierać pomiędzy dwoma wykończeniami: idealnymi na policzki matami lub połyskującym efektem, który doskonale sprawdza się w roli rozświetlacza. Innowacyjny aplikator o dwustronnej końcówce ułatwi wymarzoną stylizację. Tusz Lash Idôle dopełni makijaż, gwarantując perfekcyjny wygląd i natychmiastową wyjątkową objętość rzęs.

Nowy poziom makijażu. Globalna dyrektor makijażu Lancôme - Lisa Eldridge tworzy look Emmy Chamberlain z użyciem Idôle Tint. Południe Francji. Na krześle do makijażu siedzi Emma Chamberlain. Na stoliku stoi Lancôme Idôle Tint w dwóch odcieniach: Nr 7 – jako cień do powiek i róż oraz Nr 1 – jako rozświetlacz.

“Uwielbiam pracować z tymi łatwymi w użyciu formułami o przepięknych, mineralnych, ciepłych i słonecznych kolorach. Doskonale podkreślają wszystkie typy urody i wydobywają z każdej kobiety to, co w niej najpiękniejsze”. Lisa Eldridge

"To cudowny produkt – szybki w użyciu i wielozadaniowy. Z jego pomocą można wykonać kompleksowy makijaż całej twarzy. I jeszcze te kolory… zachwycają ciepłem i kusząco połyskują na skórze. Mam na jego punkcie prawdziwą obsesję!” Emma Chamberlain

Wachlarz ciepłych półtonów w barwach ziemi

Źródłem inspiracji do stworzenia odcieni Idôle Tint, był moment, w którym pustynne słońce podkreśla mineralne kolory ziemi. Lisa Eldridge stworzyła gamę ciepłych, muśniętych światłem barw dopasowanych do wszystkich karnacji i pozwalających wyeksponować naturalną urodę. W skład kolekcji Idôle Tint wchodzą kolory ziemi z dużą ilością pigmentów w błyszczącym wykończeniu oraz intensywne, nasycone matowe odcienie.

Nr 1 Sunburst

Połyskujący błyszczącymi drobinkami kolor ziemi inspirowany opalizującym szampanem, zwiastujący początek nowego, ciepłego dnia na pustyni.

Nr 2 Desert sand

Neutralny brąz przywołujący na myśl chwilę, w której słońce chowa się za pustynnym piaskiem.

Nr 3 Hot lava

Pojawiający się przed oczami obraz muskających ziemię zabarwionych różem promieni w odcieniach ciepłej miedzi.

Nr 4 Sienna

Czas, kiedy do głosu dochodzi pomarańcz, a rozgrzane skały barwią się na odcień apetycznej brzoskwini: róż w matowym wykończeniu.

Nr 5 Sand storm

Metaliczne miedziane kolory przesycone połyskującymi drobinkami.

Nr 6 Canyon Rose

Chłodny róż wypełniający kaniony przytulnym światłem zmierzchu.

Nr 7 Earth Berry

Jasnojagodowe światło słońca w interakcji z barwą ziemi. Trwałe odcienie ziemi…efekt utrzymujący się aż do 16 godzin.

Na powiekach nowy Idôle Tint zamienia się w odporną na działanie wody formułę, która utrzymuje się w niezmienionej postaci nawet 16 godzin. Niezależnie od tego czy wybierzesz świetliste, czy matowe wykończenie

Innowacyjny design: aplikator z dwoma końcówkami

Innowacja, dzięki której Idôle Tint może być bez przeszkód stosowany jako cień lub eyeliner. Giętki aplikator z dwoma końcówkami umożliwia rozprowadzanie odcienia (płaska strona) lub precyzyjne malowanie kresek (cienka strona).

Nowy poziom makijażu:

Międzynarodowa wizażystka Lancôme, Sheika Daley, wypowiada się na temat wielofunkcyjności Idôle Tint:

- jako cieni do powiek:

“W tym produkcie lubię to, że można nakładać go warstwami, zwiększając tym samym intensywność efektu. A także to, że można po prostu rozcierać go na powiece palcami, bez konieczności użycia aplikatora lub pędzelka.”

- jako liner:

“Dzięki wyjątkowemu aplikatorowi z łatwością można narysować trwałą kreskę. Taki makijaż przetrwa naprawdę długie godziny.”

- jako rozświetlacz”

“Aby dodatkowo rozświetlić policzki, musimy nanieść nieco formuły na szczyt kości policzkowych – w miejscu, gdzie naturalnie odbija się światło.”

i Autor: materiały prasowe Lancôme

i Autor: materiały prasowe Lancôme

i Autor: materiały prasowe Lancôme