Dodaj sobie glow na lato! Promienna i rozświetlona skóra to must have w tym sezonie

Lato to czas, kiedy nasza skóra jest bardziej eksponowana na słońce i pragniemy, by wyglądała zdrowo i promiennie. Rozświetlająca pielęgnacja ciała to klucz do uzyskania efektu naturalnego blasku, który podkreśli letnią opaleniznę i doda pewności siebie. Warto sięgnąć po kosmetyki, które nie tylko nawilżają i odżywiają skórę, ale także zawierają składniki rozświetlające, takie jak drobinki miki czy witamina C. Regularne stosowanie odpowiednich produktów sprawi, że skóra będzie wyglądała świeżo, gładko i olśniewająco przez całe lato.

Pierwszym krokiem do rozświetlonej skóry jest odpowiednie oczyszczanie. Wybierajmy delikatne żele pod prysznic lub peelingi z drobinkami, które usuną martwe komórki naskórka i przygotują skórę na dalsze zabiegi. Peeling nie tylko wygładza powierzchnię skóry, ale także poprawia jej ukrwienie, co przyczynia się do zdrowszego wyglądu. Po kąpieli warto sięgnąć po nawilżający balsam lub olejek do ciała o lekkiej konsystencji, który szybko się wchłonie i pozostawi na skórze subtelny połysk. Szukajmy produktów wzbogaconych o naturalne oleje roślinne oraz składniki rozświetlające. Kolejnym ważnym elementem rozświetlającej pielęgnacji są produkty z filtrem SPF. Ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV jest niezbędna przez cały rok, a latem szczególnie istotna. Wybierajmy kremy z filtrem do ciała, które dodatkowo zawierają drobinki rozświetlające lub pozostawiają satynowe wykończenie na skórze. Dzięki temu zapewnimy sobie ochronę przed poparzeniami słonecznymi i przedwczesnym starzeniem się skóry, jednocześnie dodając jej subtelnego blasku. Pamiętajmy o regularnej aplikacji filtra, zwłaszcza po kąpieli lub intensywnym poceniu się. Nie zapominajmy również o diecie bogatej w antyoksydanty oraz odpowiednim nawodnieniu organizmu. Spożywanie owoców i warzyw bogatych w witaminy A, C i E przyczynia się do zdrowego wyglądu skóry od wewnątrz. Picie dużej ilości wody pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry, co jest kluczowe dla jej elastyczności i blasku. Dodatkowo możemy wspomóc naszą skórę suplementami diety zawierającymi kolagen lub kwas hialuronowy. Stosując kompleksowe podejście do pielęgnacji ciała latem – od zewnątrz i od wewnątrz – możemy cieszyć się promienną i zdrowo wyglądającą skórą przez całe wakacje. Sensum Mare - Algoglow - balsam do ciała Rozświetlająco-upiększający balsam do ciała z linii ALGOGLOW powstał z inspiracji efektem tak zwanej „golden hour", kiedy promienie słońca w wyjątkowy sposób podkreślają kolor i blask skóry. Dzięki starannie dobranym pigmentom oraz cudownie mieniącym się drobinkom, możesz uzyskać taki efekt o każdej porze. Balsam przyjemnie rozprowadza się po skórze, natychmiast nasycając ją pięknym złocistym blaskiem, korygując niewielkie niedoskonałości skóry i nadając efekt subtelnej opalenizny. Balsam szybko się wchłania, nie brudzi ubrań i nie pozostawia na nich smug, pozwalając się cieszyć nienagannym wyglądem skóry, bez obaw o swoją kreację. Opracowana z dbałością formuła balsamu pozostawia skórę aksamitnie gładką i zadbaną. Zawdzięcza to 18 składnikom aktywnym, w tym ekstraktom z 5 alg, żeńszenia, jabłka i brzoskwini oraz olejowemu kompleksowi morskiemu, które odżywiają, poprawiają nawilżenie oraz elastyczność skóry. Lekka, nietłusta konsystencja oraz zmysłowy zapach sprawiają, że balsam błogo otula już od pierwszych chwil. i Autor: materiały prasowe Sensum Mare i Autor: materiały prasowe Sensum Mare i Autor: materiały prasowe Sensum Mare