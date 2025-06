Lato w blasku złota i czerni – powrót bestsellerowych legend

Sezon letni w Vandzie Novak skupia się na komforcie płaskiej podeszwy. Każdy model klapek i sandałów opowiada własną historię. Japonki Florence, model, który przyciąga uwagę swym mocnym designem, z charakterystyczną złotą kulą i przeskalowanymi paskami są dostępne jest w wężowej skórze, eleganckiej czerni oraz w stonowanej kości słoniowej dla miłośniczek klasycznego wyrafinowania.

Geometryczne klapki Ella łączą kwadratowy nosek z subtelnym kwiatowym detalem – to manifest siły ukrytej w minimalistycznej formie. Model Lily celebruje miejski szyk poprzez spiczasty nosek i skórzaną orchideę zwieńczoną złotą kulą, tworząc kompozycję, która magnetyzuje spojrzenia.

Sandały Sienna to elegancka fuzja rzymskiego dziedzictwa i nowoczesnego designu. Geometryczna kompozycja kwadratowej pięty i ostrego czubka współgra ze złotą kulą – charakterystycznym detalem, który pojawia się w różnych modelach jako drobny detal lub mocny akcent. Nowością jest model Abby z unikalnym wywinięciem cholewki wokół dużego palca, łączący kowbojską nonszalancję z miejskim stylem.

Każdy z letnich modeli skórzanych wyposażony jest w wkładkę z pianki memory, która zapewnia luksus komfortu dostosowującego się do indywidualnego kształtu stopy. Od delikatnych modeli, po te mocne i charakterystyczne - każda kobieta w aktualnej kolekcji znajdzie coś dla siebie, w stylu odpowiednim do okazji i nastroju.Klapki kąpielowe Nikki pozostają wierne swojej lekkiej konstrukcji – to czysta esencja letniego luzu, idealna nad wodą czy przy hotelowym basenie, gdzie każdy krok staje się częścią wakacyjnej opowieści.

i Autor: materiały prasowe Vanda Novak

