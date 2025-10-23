Dodałam 1 łyżkę do szamponu. Moje włosy są gładkie, jak nigdy wcześniej. Pielęgnacja suchych włosów

Twoje włosy są suche, łamliwe i puszą się? Zmagasz się z ich rozczesaniem i brakiem blasku?

Istnieje prosty, naturalny sposób na przywrócenie im gładkości i nawilżenia, lepszy niż drogie kosmetyki.

Odkryj sekret oleju konopnego i dowiedz się, jak dodanie zaledwie jednej łyżki do szamponu odmieni Twoje włosy!

Dodałam 1 łyżkę oleju do szamponu i umyłam głowę. Moje włosy są lśniące i gładkie

Nasze włosy każdego dnia są narażane na wiele czynników, które mają na nie szkodliwy wpływ. Słońce, mróz, wiatr, a przede wszystkim nieodpowiednia pielęgnacja sprawiają, że włosy stają się słabe, łamliwe, suche. I wtedy zaczyna się koszmar, bo nie możemy ich ujarzmić, a nawet rozczesać po kąpieli. Nasza fryzura puszy się i nic nie jest w stanie je okiełznać. Jak sobie radzić z suchymi i zniszczonymi włosami, aby przywrócić im blask i wygładzenie? W pierwszej kolejności należy pamiętać o dostarczeniu pasmom witamin i składników odżywczych. Prawda jest taka, że lśniące włosy mogą być łatwe do osiągnięcia dzięki naturalnym produktom. Jednym z nich jest olej konopny, który od jakiegoś czasu jest moim ulubionym kosmetykiem do włosów. Jak go stosuję? Wyciskam porcję szamponu i dodaję do niej jedną łyżkę oleju konopnego, a następnie myję głowę. Kiedy moje włosy wysychają, są gładkie i nawilżone jak nigdy wcześniej.

Olej konopny na włosy. Właściwości

Olej konopny może być stosowany w pielęgnacji włosów - zarówno jako dodatek do szamponu, jak i jako wcierka podczas olejowania pasm. Zawiera wiele cennych dla włosów minerałów takich jak: nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, witaminy A, E, D i K oraz minerały. To właśnie one znakomicie wpływają na kondycję pasm, odżywiają je i wspierają regenerację. Olej wchłania się w skórę głowy i włosy, nie pozostawiając tłustego filmu, dzięki czemu nie obciąża kosmyków. Wspaniale działa też na skórę głowy: reguluje pracę gruczołów łojowych i zwalcza łupież.