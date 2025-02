Domowa klinika piękna, czyli jak zatrzymać czas bez skalpela?

Wiosenna regeneracja all inclusive

Z wiekiem najbardziej przeszkadza nam utrata jędrności skóry i ostrości rysów twarzy. Oprócz pogłębiających się zmarszczek, coraz mocniej zaznaczają się bruzdy nosowo-wargowe i tworzą się tzw. "chomiczki", a kąciki ust wędrują w dół. Do tego dołącza przesuszenie skóry i cienie pod oczami, które po 50-tce stają się bardziej widoczne niż kiedykolwiek.

To co widzimy w lustrze, to jedynie objawy zmian toczących się pod powierzchnią i aby móc efektywnie dbać o skórę warto przyjrzeć się im z uważnością. Wyobraź więc sobie skórę jako miasto, w którym:

Fabryki kolagenu (głównego białka-konstruktora) zwalniają produkcję, a "demolki" (enzymy) niszczą istniejącą architekturę i jej rusztowania.

System nawadniania szwankuje – sebum i kwas hialuronowy są produkowane w niewystarczających ilościach, przez wody jest coraz mniej.

Transport między warstwami skóry kuleje – jakby dróg nagle było coraz mniej

Komórkowe elektrownie (mitochondria) tracą moc wytwarzania prądu, za to generują coraz więcej "zanieczyszczeń"

Główny zarządca miasta (estrogen) traci kontrolę nad procesami odnowy i wkrada się chaos…

Teraz już wiadomo dlaczego w pielęgnacji potrzebujemy tak kompleksowego działania, jakie oferuje linia BIOKLINIKA od UZDROVISCO. Każdy składnik aktywny w tej linii ma swoje konkretne zadanie - jak wyspecjalizowany zespół naprawczy, który krok po kroku przywraca miastu jego dawną świetność. To wyjątkowo skuteczne wsparcie skóry dojrzałej.

Peonia - składnik na miarę kilku zabiegów?

Peonia, nazywana "królową kwiatów" dzięki swej wyjątkowej aktywności będzie mogła być nazywana także „królową i strażniczką młodości”. Dziś, dzięki przełomowym badaniom, wiemy, że w jej korzeniach kryje się potężna siła przeciwstarzeniowa, która w synergii z trehalozą staje się zastrzykiem " odmładzającej energii " dla skóry dojrzałej.

Nic dziwnego, że UZDROVISCO w linii BIOKLINIKA postawiło właśnie na ten wyjątkowy duet. Wystarczy spojrzeć na badania skuteczności:

52% wzrost syntezy kolagenu (in-vitro) – w gabinecie w tym kierunku działa np. seria zabiegów mezoterapii lub zabiegi laserowe

92% spadek produkcji enzymów niszczących kolagen (in-vitro) - w gabinecie w tym kierunku może działać np. seria zabiegów mezoterapii

62% poprawa kolorytu skóry (in-vivo) – u lekarza, w tym celu możesz wykonać serię zabiegów rozjaśniających np. z witaminą A znacząca redukcja zmarszczek i poprawa gęstości skóry (in-vivo) – w gabinecie w tym celu wykorzystuje się najczęściej Botox lub wypełniacze np. kwasu hialuronowego.

Co sprawia, że linia BIOKLINIKA jest tak wyjątkowa?

To precyzyjnie opracowane formuły, w których peonia łączy się z najskuteczniejszymi składnikami znanymi z gabinetów medycyny estetycznej.

100% naturalny kompleks retinalu - najaktywniejsza forma witaminy A, złoty standard w odmładzaniu

cztery rodzaje kwasu hialuronowego o różnej wielkości cząsteczek, które działają wielopoziomowo. Także na różnych poziomach skóry działa połączenie mezoterapii i profesjonalnych wypełniaczy.

15 aminokwasów budujących struktury skóry, podobne rozwiązania z wykorzystaniem aminokwasów stosowane są w koktajlach do mezoterapii

6 rodzajów ceramidów wzmacniających barierę ochronną, jak w zabiegach regeneracyjnych

Linia BIOKLINIKA to kompletny system pielęgnacji, który przywraca skórze jej naturalną siłę, jędrność i witalność. Znajdziemy w niej trzy kremy do twarzy (dla wieku 50+, 60+ i 70+), serum-mikrozastrzyk oraz specjalistyczny krem pod oczy, a także kremy do rąk czerpiące z medycznego podejścia do „naprawy” skóry - korneoterapii. Każdy produkt został poddany rygorystycznym testom klinicznym, potwierdzającym jego skuteczność już po 2 tygodniach stosowania – bo domowe kosmetyki też mogą i powinny być profesjonalnie przebadane.

Czy warto zainwestować w linię BIOKLINIKA? Odpowiedź znajdziemy w zadowolonych spojrzeniach tysięcy kobiet, które już przekonały się, że ich skóra zasługuje na to, co najlepsze. Bo prawdziwe piękno zaczyna się od świadomej pielęgnacji opartej na sprawdzonych, skutecznych składnikach, a dojrzałość może być Twoim najlepszym czasem!

KREMY DO TWARZY:

PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM UJĘDRNIAJĄCY NA DZIEŃ I NA NOC 50+ (50 ml, 69 zł)

Dla kobiet w okresie menopauzy, których skóra jest osłabiona na skutek zmian hormonlanych. Redukuje zmarszczki i przywraca jędrność skórze, za sprawą Peonia Pro-Estrogen Efekt, Retinalu i 4 rodzai Kwasu Hialuronowego. Efekty jego stosowania zobaczysz już po 2 tygodniach!

PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM ODBUDOWUJĄCY NA DZIEŃ I NA NOC 60+ (50 ml,69zł) Dla kobiet w okresie postmenopauzalnym. Zwiększa gęstość skóry i redukuje jej wiotkość. Ta zaawansowana formuła, która oprócz o Peonia Pro-Estrogen Efekt zawiera 15 aminokwasów i kompleks omega-3 i 6, zapewnia widoczne efekty już po 14 dniach!

PRZECIWZMARSZCZKOWY KREM REGENERUJĄCY NA DZIEŃ I NA NOC 70+ (50 ml, 69 zł)

Intensywnie regeneruje oraz odżywia skórę dojrzałą i mocno wymagającą. Oprócz kluczowego składnika peonia pro estrogen efekt, zawiera bogactwo retinalu i 6 ceramidów. Przywraca komfort i jędrność nawet bardzo wymagającej skórze.

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE:

PRZECIWZMARSZCZKOWE SERUM MIKROZASTRZYK NA TWARZ, SZYJĘ I DEKOLT 50-70+ (50 ml, 69 zł)

Intensywna kuracja stymulująco-odbudowująca dla każdej skóry dojrzałej. Błyskawicznie nawilża i wygładza. Oprócz rewolucyjnego składnika peonia pro estrogen efekt, łączy w sobie 4 kwasy hialuronowe i 15 aminokwasów. Dla spektakularnego wzmocnienia efektów pielęgnacji domowej.

KREM REDUKUJĄCY ZMARSZCZKI POD OCZY NA DZIEŃ I NA NOC 50-70+ (25 ml, 59 zł)

Redukuje zmarszczki, cienie i obrzęki. Zawiera peonia pro estrogen efekt, olejowy ekstrakt z maku, który odżywia skórę i usprawniający mikrokrążenie. Daje widoczna poprawę wyglądu skóry pod oczami już po 2 tygodniach.

KREMY DO RĄK:

BIOKLINIKA ODMŁADZAJĄCY KREM-BALSAM DO RĄK (60 ml, 21,99 zł)

Dla skóry z widocznymi zmarszczkami. Szybko się wchłania, intensywnie nawilża i wzmacnia.

BIOKLINIKA REGENERUJĄCY KREM-MASKA DO RĄK (60 ml, 21,99 zł)

Na zniszczone i przesuszone dłonie. Działa jak opatrunek, idealny jako maska na noc.

BIOKLINIKA WYGŁADZAJĄCY KREM-SERUM DO RĄK (60 ml, 21,99 zł)

Na szorstką i wiotką skórę rąk. Błyskawicznie przywraca gładkość i miękkość.

i Autor: materiały prasowe UZDROVISCO

