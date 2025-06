Douglas Beauty Express w rytmie Billie Eilish w krakowskiej Galerii Kazimierz

Makijaż inspirowany zapachami Billie Eilish, pełna emocji gra w zapachowe Bingo, piny na kapelusze i rabat na perfumy Billie Eilish – to tylko niektóre aktywacje zaplanowane na kolejnym przystanku DOUGLAS BEAUTY EXPRESS. Odwiedzający będą mogli zebrać pieczątki, które umożliwią im personalizację kapelusza. Bus zatrzyma się pod Galerią Kazimierz, a koncertowa atmosfera utrzyma się w nim jeszcze trzy dni po występie artystki.

TRZY LOOKI W STYLU BILLIE

W DOUGLAS BEAUTY EXPRESS przygotowano trzy profesjonalne stanowiska, gdzie, pod okiem makijażystów i z wykorzystaniem produktów DOUGLAS COLLECTION, będzie można wykreować looki inspirowane dostępnymi na wyłączność w perfumeriach DOUGLAS perfumami Billie Eilish.

Pierwszy z nich to EILISH – bardzo świetlisty z mocno podkreślonymi złotem policzkami i ustami ombre wykonturowanymi… kredką do brwi. Całość dopełniają migoczące powieki i mocno wytuszowane rzęsy. Do jego wykonania potrzebne będą produkty DOUGLAS COLLECTION: kredka do brwi Make-up Brow Stylo, cień do powiek Make-up Eye Glow Stick, Make-up Honey Glow Powder, Rozświetlacz w odcieniu bright champagne , tusz do rzęs Lash Curve, nowość – błyszczyk do ust Glorious Gloss oraz cień do powiek - Mono Eyeshadow Glittery.

i Autor: materiały prasowe Douglas

Drugi look, czyli EILISH 2. – to miękkie smokey z roztartą kredką na oczach, migoczącym srebrny cieniem i mocnym konturem twarzy. Usta pozostają soczyste, dzięki aplikacji olejku. Do jego wykonania niezbędne będą: cień do powiek Make-up Eye Glow Stick, błyszczyk do ust Make-up Lovely Lip Oil w kolorze pink, Intensity Eyeliner Waterproof, róż w płynie o ultra kremowej i lekkiej konsystencji Perfect Touch Blush Pink, Perfect Touch Bronzer Light to Medium, paletka cieni do powiek Interstellar Smokey Mini Eyeshadow Palette - [KLIKNIJ], płynny, zastygający cień do powiek w elektryzującym kolorze silver Liquid Eye Glow i tusz do rzęs Lash Curve. Wszystkie produkty z kolekcji DOUGLAS COLLECTION.

i Autor: materiały prasowe Douglas

Ostatni make up YOUR TURN inspirowany jest kolorem sezonu mocca mousse. Oko zdominowane zostaje przez brązowe i migoczące cienie. Twarz ociepla muśnięta bronzerem skóra i świetliste usta. Tutaj przydatne będą następujące produkty DOUGLAS COLLECTION: puder Aquarelle Powder, bronzer Big Bronzer Matte, paletka cieni do powiek Desert Nudes Mini Eyeshadow Palette, Intensity Eyeliner Waterproof, obowiązkowo tusz do rzęs Lash Curve, cienie do powiek: Mono Eyeshadow Glittery oraz Cristallised, a także pomadka do ust w sztyfcie Mirror Shine.