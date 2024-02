Dua Lipa i ikoniczna szminka. Światowa gwiazda została ambasadorką luksusowej marki

"Dla mnie zapachy i makijaż są kolejną formą wyrażania siebie, sposobem na odkrywanie mojej figlarności, kreatywności i indywidualności. Cieszę się, że mogę odbyć tę podróż jako część rodziny YSL Beauté" - powiedziała Dua Lipa.

DUA LIPA I MAKIJAŻ YSL BEAUTÉ

Premiera nowości YSL LOVESHINE zaplanowana na początek marca 2024 r. i debiut Dua Lipy w roli globalnej ambasadorki makijażu to moment, w którym widać, z jakiego powodu właśnie te kosmetyki połączono z piosenkarką. Łączy ich bowiem wiele. Nadążanie za rozwojem kultury przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa i ducha marki to połączenie wpisujące się w wartości nie tylko samego YSL Beauté, ale również jego nowej ambasadorki. Blask to jeden z charakterystycznych elementów makijaży brandu odkąd powstały. Jego stała obecność jest nieprzypadkowa. Wszystko dlatego, że blask nie tylko pięknie odbija światło, ale również podkreśla indywidualność i wiarę w swoje możliwości. Saint Laurent wierzył, że towarzyszy on gestom, rozpromienia i wydobywa nas z cienia. W ten sposób nowa kolekcja do makijażu ust nie tylko wpisuje się w bieżące trendy, ale jest ponadczasowa jak cała filozofia YSL dotycząca piękna. Artystka, która błyszczy zarówno na scenie, jak i poza nią zachęca do tego, żeby poczuć się jak ona i roztaczać taki sam blask z pomocą konkretnych kosmetyków. Marka YSL Beauté zadbała, żeby w ślady gwiazdy można było pójść aż na 3 różne sposoby. Dlatego proponuje właśnie tyle nowości kosmetycznych – pomadka Loveshine od marca, błyszczyk Loveshine Candy Glaze dostępny od czerwca oraz balsam do ust Candy Glow też od czerwca.. Cała seria to coś więcej niż kolekcja, to błyszcząca deklaracja, która zachęca, żeby wyrazić siebie w taki sposób, jak każdego dnia robi to Dua Lipa.

"Dua Lipa należy do rodziny YSL od lat, więc tym bardziej cieszy nas, że przyjęła nową rolę i stała się globalną ambasadorką makijażu. Ikona pokolenia Z, która aktywnie rozwija swoją karierę i daje odbiorcom znacznie więcej niż tylko dobrą muzykę, to idealna reprezentantka naszych wartości. 2024 rok będzie podwójnie niezwykły, bo na rynek trafi zarówno nowa płyta piosenkarki, jak i linia kosmetyków YSL LOVESHINE, które wspólnie będą inspirować do tego, żeby być sobą i podkreślać to każdego dnia. O tym, jakie wrażenie robi na żywo artystka, będzie można przekonać się także w Polsce. Gwiazda wystąpi podczas Open’er Festival 2024." - powiedział Krzysztof Bożek Brand Business Director YSL Beauté & Prada Beauty.

Ponadczasowy charakter blasku w makijażu w kosmetykach YSL LOVESHINE łączy się z nowoczesnym podejściem do makijażu, które wyznaje Dua Lipa i współczesne kobiety. Kultowa kolorówka do ust jest tu odkrywana na nowo za sprawą formuł, w których pigmenty łączą się z właściwościami pielęgnacyjnymi. To właśnie dzięki takiemu duetowi usta wyglądają wspaniale. Uzupełnieniem korzyści, które daje kosmetyk łączący modny kolor z pielęgnacją, jest także luksusowe opakowanie. Sama Dua Lipa przypomina natomiast o tym, co taki wybór może nam dać. Każdy sposób, który pozwala nam wyrazić siebie i poczuć wolność, jest bowiem dobrym rozwiązaniem. YSL LOVESHINE, który już zawsze będzie kojarzył się z piosenkarką, w połączeniu ze świetlistą, naturalną skórą, tworzy wygląd, który wszyscy znamy i cenimy, ale z charakterystycznym dla YSL couture z twistem.

"Dua Lipa wnosi elektryzującą energię do naszej marki, inspirując kobiety nie tylko do noszenia makijażu, ale także do wyrażania tego, kim są i za czym się opowiadają. Jej wpływ to pochwała indywidualności, deklaracja siły, zachęta dla każdego, by z pewnością siebie podkreślał swoje wyjątkowe piękno" - podsumował Stephan Bezy, International General Manager YSL Beauty.

DUA LIPA W KAMPANII YSL BEAUTÉ

Pierwsza odsłona kampanii makijażowej YSL Beauté, w której główną rolę otrzymała Dua Lipa, to błyszczące oświadczenie marki. Spot, który stworzyła reżyserka Nathalie Canguilhem w Maroku został nieprzypadkowo osadzony właśnie w takiej scenerii. Wybór padł bowiem na miejsce, w którym Saint Laurent po raz pierwszy odkrył piękno koloru i moc światła. To właśnie tam rozpoczęła się historia, która trwa do dziś. Dzięki niej światło rozświetlające palmy nad basenami przeniosło się na usta. To jak przeszłość i teraźniejszość łączą się w tym miejscu podkreśla też fakt, że znajduje się zaledwie kilka kilometrów od Ourika Community Gardens, skąd składniki trafiają do formuły YSL LOVESHINE. Taka sceneria stała się podwójnie udanym tłem dla piosenkarki, która w kampanii z pomocą makijażu prezentuje nowe oblicze kobiecości - zmysłowe i wyrafinowane, w którym pewność siebie jest na pierwszym planie.

"YSL LOVESHINE jest dla każdego, kto chce, aby jego usta były miękkie, nawilżone, jędrne i soczyste. Ta kolekcja pozwala stworzyć świeży i lśniący look z nutką wyrafinowania" - podsumował Tom Pecheux, YSL Global Beauty Director

i Autor: Materiały prasowe YSL

i Autor: Materiały prasowe YSL