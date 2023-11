Stylizacja włosów będzie jeszcze prostsza

Modnie i ciepło zimą? Z nową kolekcją ubrań Lidl Polska to możliwe!

Firma Dyson udoskonala multistyler Airwrap™, wprowadzając nowe końcówki do stylizacji: dużą okrągłą szczotkę nadającą kształt i większą objętość oraz dyfuzor, który podczas suszenia wydobywa naturalny skręt włosów i niweluje efekt puszenia. Pojawienie się na rynku multistylera Dyson Airwrap™ w 2018 r. zrewolucjonizowało podejście do stylizacji włosów – konsumenci zyskali nowy, innowacyjny sposób na układanie doskonałych fryzur we własnych domach. Chociaż od tego czasu urządzenie zdobyło szereg nagród i wyróżnień na świecie, inżynierowie Dyson wciąż pracują nad jego ulepszeniem.

Większe możliwości stylizacji dzięki nowym końcówkom

Dzięki dwóm nowym końcówkom urządzenie staje się jeszcze bardziej wszechstronne – nowe końcówki przydadzą się zarówno do tworzenia eleganckich jak i codziennych stylizacji. A wszystko to bez uszkodzeń termicznych.

Kluczowe technologie

Multistyler Dyson Airwrap™ jest wyposażony w silnik cyfrowy Dyson V9 i wykorzystuje wzmocniony efekt Coandy do układania gęstych loków lub naturalnych fal, a także wygładzania włosów podczas suszenia. Nie wytwarza przy tym nadmiernego ciepła, które mogłoby spowodować termiczne uszkodzenia włosów.

Jake Reynolds Design Hair Care Engineering Lead: „Nieustannie dążymy do tego, aby ze wszystkich urządzeń Dyson korzystało się jeszcze lepiej – multistylerDyson Airwrap™ nie jest tu wyjątkiem. Pragnąc zapewnić wielowymiarowe możliwości stylizacji, opracowaliśmy dwie nowe końcówki, które doskonale nadają się do falowania i kręcenia dłuższych włosów. Dyfuzor oraz duża okrągła szczotka nadająca objętość, ułatwiają stylizację i stanowią doskonałe uzupełnieniegamy końcówek, dzięki którym można kręcić, falować, wygładzać i suszyć włosy za pomocą jednego urządzenia.”

Duża okrągła szczotka nadająca objętość

Duża okrągła szczotka posiada delikatne włosie, które kieruje powietrze w głąb włosów, aby nadać im kształt i objętość. Dzięki odpowiedniemu naprężeniu pasma włosów, można modelować je podczas suszenia. Szczotka nie tylko ułatwia i przyspiesza stylizację długich włosów, ale także pozwala uzyskać spektakularną objętość2.Podstawa końcówki ma strukturę plastra miodu, co zapewnia równomierny przepływ powietrza podczas stylizacji. Odpowiednio gęste rozmieszczenie włosia i kontrolowany przepływ powietrza sprawiają, że włosy są po ułożeniu dodatkowo wygładzone.

Precyzyjnie zaprojektowany dyfuzor

Dyfuzor równomiernie rozprasza powietrze i umożliwia bardziej naturalne suszenie, ograniczając przy tym puszenie się włosów. Dodatkowo w przypadku włosów kręconych i falowanych, pomaga wydobyć ich naturalny skręt. Za równomierne rozprowadzanie powietrza odpowiada siatka zamontowana u podstawy końcówki, a także ząbki, które wpływają na kierunek jego przepływu. Kontrolowane rozpraszanie powietrza pozwala uzyskać efekt zdefiniowanych loków i fal.

Wzmocniony efekt Coandy

Multistyler Dyson Airwrap™ jest wyposażony w silnik cyfrowy marki Dyson, który wytwarza zjawisko zwane efektem Coandy. 13-łopatkowy wirnik obraca się z prędkością do 110 000 obrotów na minutę, a cyfrowy silnik Dyson V9 generuje ciśnienie przepływu powietrza 3,2 kPa, w wyniku czego powstaje efekt Coandy. Efekt tenwystępuje, gdy ze względu na różnicę ciśnień strumień powietrza o dużej prędkości przylega ściśle do powierzchni, po której przepływa. Zespół specjalistów ds. aerodynamiki z firmy Dyson znalazł sposób na wykorzystanie tego efektu do stylizacji włosów wyłącznie za pomocą powietrza i odpowiedniej temperatury. Dzięki temu możemy uzyskać naturalne, eleganckie fryzury, nie uszkadzając włosów nadmiernym ciepłem.

Kup urządzenie bezpośrednio od twórców technologii. Nowe końcówki do multistylera Dyson Airwrap™ można kupić w cenie 180 zł. Są w pełni kompatybilne z poprzednią wersją urządzenia. Więcej na dyson.pl.

i Autor: Materiały prasowe Dyson