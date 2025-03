Dzień kobiet świętuj codziennie

REWOLUCJA MŁODOŚCI

To serum dopiero zadebiutowało, a jest już o nim głośno. Mowa o Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 Serum, które redukuje aż 16 oznak starzenia się skóry! Dzięki nowoczesnej technologii scalania kolagenów Co-Bonding [ramnoza + peptydy + maitake], serum stymuluje produkcję kolagenu, wzmacnia skórę oraz poprawia jej strukturę i sprężystość. Najważniejsze korzyści, które przynosi jego regularne stosowanie? Redukcja zmarszczek i drobnych linii, ujędrnienie i efekt wypełnienia, zmniejszenie wiotkość skóry oraz poprawa jej struktury i gęstości, wzmocnienie skóry, nadanie jej blasku i elastyczności oraz wyrównanie kolorytu. Serum wykorzystuje technologię Co-Bonding, która stymuluje produkcję kolagenu dzięki zaawansowanym składnikom aktywnym: ramnoza (wzmacnia skórę i działa przeciwstarzeniowo), peptydy (poprawiają elastyczność skóry i jej napięcie), maitake (przyspiesza regenerację skóry). Kupując Vichy Liftactiv Collagen Specialist 16 otrzymasz w aplikacji Life dodatkowy rabat 15% na kolejny zakup dowolnego kosmetyku marki Vichy.

PIĘKNO UCHWYCONE W ZAPACHU

Perfumy to najtrwalszy bukiet kwiatów, jakim możemy obdarować. Przy zakupach wybranych zapachów marek Carolina Herrera, Donna Karan, Hugo Boss, Ariana Grande, Victoria’s Secret, Versace, Chloé, Cacharel za minimium 149 zł naliczony zostanie rabat -20% lub -30% dla Klubowiczów. W drogeriach Super-Pharm dostępna jest też szeroka oferta arabskich perfum (m.in. tak poszukiwana wszędzie i przez wszystkich marka Lattaffa), które w ostatnich miesiącach cieszą się niesłabnącą popularnością.

ZŁOTY KWAS

Jednym z największych sprzymierzeńców kobiecej urody jest kwas hialuronowy. Przeciwzmarszczkowy krem Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity z SPF15 powstał z myślą o skórze dojrzałej. Ten przebadany klinicznie dermokosmetyk nie tylko redukuje głębokie zmarszczki, ale także wyraźnie zmniejsza widoczność przebarwień powstałych w wyniku naturalnych procesów starzenia się skóry przez lata eksponowanej na działanie promieni słonecznych. Zawiera Wysoko- i Niskocząsteczkowy Kwas Hialuronowy, który redukuje nawet głębokie zmarszczki. Wysokocząsteczkowy Kwas Hialuronowy poprawia nawilżenie zewnętrznej warstwy naskórka (gdzie powstają drobne bruzdy i zmarszczki), a niskocząsteczkowy wnika w głębsze warstwy naskórka, gdzie pobudza produkcję naturalnego kwasu. Ponadto zawiera Thiamidol o klinicznie potwierdzonym działaniu, który zmniejsza intensywność przebarwień oraz zapobiega powstawaniu nowych zmian pigmentacyjnych. Z kolei Arctiin wykazuje udowodnione działanie przyspieszające odnowę kolagenu. Działa z Sylimaryną, która jest silnym przeciwutleniaczem chroniącym kolagen i elastynę przed rozpadem w skórze. W kremie znajdziemy też Unikalny kompleks Kolagen-Elastyna stymulujący skórę do produkcji Kolagenu odpowiedzialnego za jej elastyczność. Dodatkowo krem zawiera filtry UVA/UVB, które chronią skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i które mogą mieć wpływ na pogłębianie się zmarszczek oraz zwiększenie ilości przebarwień. Teraz dermokosmetyki z linii Hyaluron-Filler + Elasticity i Dermatoclean w Super-Pharm obowiązuje promocja -20% lub -30% w Klubie.

KOBIECYM OKIEM

Wachlarz rzęs dodaje spojrzeniu zmysłowości. Wydłużający i pogrubiający tusz do rzęs Bourjois Twist Up the Volume posiada unikalną szczoteczkę 2 w 1, która łączy moc wydłużania i intensywnego pogrubiania rzęs. To dwa tusze w jednym, dzięki którym otrzymasz 3 efekty i będziesz zachwycać spektakularnym makijażem oczu! Jego formuła została wzbogacona kolagenem i keratyną sprawia, że tusz jest ultralekki. Odcień Ultra Black zawiera intensywne pigmenty gwarantujące uzyskanie zniewalającego efektu głębokiej czerni. Wszystkie produkty marki Bourjois zostały objęte promocją 1+1 kosmetyk za grosz.