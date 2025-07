Dzień Pocałunku – odkryj produkty, które zadbają o twoje usta

Usta to nie tylko symbol piękna, lecz także jeden z najbardziej delikatnych obszarów twarzy. Skóra w tej okolicy jest wyjątkowo cienka, narażona na szczególne przesuszenie oraz przedwczesne oznaki starzenia. Regenerujący, przeciwstarzeniowy krem do okolicy ust, wyjątkowy kremowy balsam oraz dodająca charakteru pomadka to produkty, których nie może zabraknąć w Twojej kosmetyczce. Poznaj trzy wyjątkowe kosmetyki do pielęgnacji ust i świętuj Dzień Pocałunku z EISENBERG Paris!

ANTIDOTUM NA ZMARSZCZKI

EISENBERG Paris EYE & LIP CONTOUR CREAM to wyjątkowy krem 2 w 1, stworzony z myślą o pielęgnacji najbardziej delikatnych partii twarzy – konturu oczu i ust. Bogata formuła łączy olej z pestek winogron, kwas hialuronowy, wyciągi z krasnorostów i czarnego bzu oraz łagodzący bisabolol, by skutecznie nawilżać, wygładzać i zapobiegać oznakom starzenia. Dzięki opatentowanej technologii Trio-Molecular® krem regeneruje, stymuluje i dotlenia skórę, zapewniając jej młodzieńczy wygląd i komfort. To także znakomita baza pod makijaż, nie zawierająca barwników ani perfum, idealna dla wrażliwej skóry. W Dzień Pocałunku warto zatroszczyć się o usta nie tylko od strony makijażu, ale i pielęgnacji – by były miękkie, gładkie i zmysłowe na każdą okazję.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris EYE & LIP CONTOUR CREAM, 425 zł/30 ml/sephora.pl

NATURALNE NAWILŻENIE

EISENBERG Paris FUSION BALM to balsam nowej generacji, który łączy pielęgnację z subtelnym makijażem. Jego kremowa, lekka konsystencja otula usta, zmiękcza je, wygładza i nadaje im delikatny, wyrafinowany kolor. Formuła wzbogacona wyciągiem z czereśni, olejem z pestek krokosza i witaminą E intensywnie nawilża, regeneruje i chroni przed przesuszeniem, zapewniając uczucie komfortu przez cały dzień. Balsam można stosować samodzielnie lub jako pielęgnacyjną bazę pod matowe pomadki, a ergonomiczne, eleganckie opakowanie sprawia, że idealnie sprawdzi się w każdej torebce. Dostępnych jest w czterech wyjątkowych odcieniach, które w Dzień Pocałunku podkreślą naturalne piękno i zmysłowość swoich ust.

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris FUSION BALM, 209 zł/3,5 g/sephora.pl

INTENSYWNY KOLOR I PIELĘGNACJA

EISENBERG Paris J.E. ROUGE® gwarantuje efekt zdrowych, intensywnie podkreślonych i nawilżonych ust. Formuła wzbogacona ekstraktem z kwiatu orchidei oraz witaminą E, działającą przeciwutleniająco, zapewnia wysoki komfort i pielęgnację przez cały dzień. Pomadka idealnie wtapia się w usta, pozostawiając intensywny, trwały kolor z delikatnym, subtelnym połyskiem. Dostępna w czterech ponadczasowych odcienie, które doskonale komponują się z różnymi tonacjami skóry i sprawdzą się niezależnie od okazji i pory roku. Eleganckie, czarne opakowanie o ergonomicznym, lekko wklęsłym kształcie nie tylko podkreśla luksusowy charakter produktu, ale także ułatwia precyzyjną aplikację. W Dzień Pocałunku sięgnij po J.E. ROUGE®, by Twoje usta olśniewały intensywnym kolorem, nawilżeniem i naturalnym blaskiem

SPRAWDŹ: EISENBERG Paris J.E. ROUGE®, 209 zł/3,5 g/sephora.pl