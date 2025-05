Efekt liftingu zamknięty w butelce

Nowy krem SPF 50 od Your KAYA – skuteczna ochrona i intensywne nawilżenie przez cały rok

Formuła serum została wzbogacona o trzy rodzaje peptydów o ukierunkowanym działaniu: peptyd Argireline®*, który wygładza rysy twarzy i redukuje drobne linie, frakcje peptydów kolagenowych, wspierające redukcję zmarszczek, oraz elasti-peptydy, poprawiające jędrność skóry. Intensywne nawilżenie zapewnia połączenie trzech typów kwasu hialuronowego: makro-, mikro- i mikrowypełniającego. Rozświetlenie i wyrównanie kolorytu to zasługa witaminy Cg. Dodatkowo, formuła zawiera pochodną witaminy B5, która wspiera regenerację skóry, oraz frakcje probiotyczne, wzmacniające barierę hydrolipidową. Dzięki tej zaawansowanej kombinacji składników, już po pierwszej aplikacji skóra staje się intensywnie nawilżona, bardziej jędrna i pełna zdrowego blasku, a regularne stosowanie przynosi widoczne efekty. Po zaledwie dwóch tygodniach zmarszczki są mniej widoczne, skóra wygląda na gładszą, bardziej jędrną, a jej koloryt jest wyraźnie wyrównany*. Codzienna pielęgnacja jest wyjątkowo komfortowa dzięki precyzyjnemu aplikatorowi oraz lekkiej, szybko wchłaniającej się formule serum. Skuteczność działania produktu potwierdzają konsumentki – aż 3 na 4 kobiety twierdzą, że to najlepsze serum, jakiego używały.

i Autor: materiały prasowe L'ORÉAL PARIS

W odpowiedzi na rosnące potrzeby skóry, L’Oréal Paris odświeżył także formułę kultowego kremu na dzień Revitalift Laser. Nowa wersja kremu została wzbogacona argireliną - neuropeptydem wspierającym zrelaksowanie rysów twarzy. Nowa formuła redukuje 10 oznak starzenia się skóry już w miesiąc. Synergiczne działanie kremu i serum Revitalift Laser pozwala osiągnąć wyjątkowe rezultaty w pielęgnacji skóry dojrzałej. Konsumentki to potwierdzają - aż 86% zamieniłoby swoją pielęgnację na Revitalift Laser.****

“Dodanie peptydów do swojej rutyny to innowacyjne podejście do pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Działają prewencyjnie, opóźniając procesy starzenia, a także naprawczo, redukując widoczne oznaki starzenia, takie jak zmarszczki, utrata jędrności i nierówny koloryt.” - DR IVANA STANKOVIĆ Dermatolog, ekspert marki L’Oréal Paris.