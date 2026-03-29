Ekspertka ocenia: Nivea działa tak samo jak krem za tysiące złotych? Co tak naprawdę nakładasz na skórę?

Niebieski krem Nivea i luksusowy La Mer The Moisturizing Cream od dawna są porównywane ze względu na podobny skład.

Dziennikarka Claire Cisotti przeprowadziła 30-dniowy test, aplikując Nivea na jedną stronę twarzy, a La Mer na drugą.

Wyniki testu były zaskakujące: strona z Nivea okazała się lepiej nawilżona, a zmarszczki zredukowane, co potwierdziło badanie dermatologiczne.

Nivea działa tak samo jak krem za tysiące złotych? Eksperta zdradza, jak jest naprawdę

Oba te kremy skupiają się na nawilżeniu, oba są kultowe w swojej kategorii. O tym, że klasyczny, niebieski krem Nivea ma bardzo podobny skład, jak luksusowy krem La Mer The Moisturizing Cream mówi się od dawna. Cała sprawa zaczęła się, gdy do mediów trafiły informacja, że oba te kosmetyki mają bardzo podobny skład. Kluczową różnica jest natomiast cena. Kultowy krem Nivea kosztuje kilka złotych za opakowanie, a za La Mer należy zapłacić nawet kilka tysięcy złotych w zależności od pojemności. Oba te kremy są również inaczej reklamowane. Nivea to znany od lat sposób na nawilżenie. Krem ten działa okluzyjnie i jest zalecany na mocno przesuszoną skórę. Z kolei La Mer poprzez nawilżenie ma minimalizować zmarszczki i wypełniać niewielkie bruzdy. Oba te kosmetyki bazują na nawilżającej bazie zawierającej takie składniki jak: wazelina, parafina, gliceryna i pantenol.

Czy faktycznie oba te kremy są do siebie tak bardzo podobne? Dziennikarka Claire Cisotti postanowiła to sprawdzić. Przez 30 dni testowała oba te produkty. Na lewą stronę twarzy aplikowała krem Nivea, a na prawą La Mer. Wnioski z takiego testu okazały się zaskakujące. Po pierwszym tygodniu skóra na obu połówkach twarzy była bardziej wygładzona i nawilżona. Tam. gdzie był aplikowany drogi krem cera wydawała się mniej zaczerwieniona. W drugim tygodniu sytuacja się zmieniła, a na części twarzy z kremem La Mer pojawiła się niewielka wysypka, która jednak z czasem zniknęła. Po skończonym eksperymencie Claire była zdania, że oba kremy spełniły swoją rolę. Skóra była wyraźnie bardziej napięta i lepiej odżywiona. Gdy jednak pokazała się współpracownikom, aby Ci odgadli, która część twarzy była smarowana droższym kremem większość z nich oceniła, że lewa, czyli tam, gdzie była Nivea. Również wyniki badania dermatologicznego wykazały, że lewa strona jest lepiej nawodniona, a drobne zmarszczki wyraźnie zmniejszone.

- Według specjalisty lepsze wyniki uzyskała strona, na którą trafiała klasyczna Nivea. Skóra była lepiej nawodniona, zaczerwienienia mniejsze, a część drobnych linii koło oczu wręcz zniknęła - przyznała Claire.

Czy faktycznie Nivea i La Mer są takie same?

Odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista. Kosmetyk to coś więcej niż sam skład. Mimo podobieństw i niektórych tych samym substancji różnice pomiędzy produktami mogą być bardzo duże. To nieco podobnie, jak podczas gotowania. Z ziemniaków z mąką można zrobić zarówno kopytka, knedle, czy placki ziemniaczane. Niby podobny skład, a jednak różnica kolosalna. W przypadku kosmetyków poza samym składem ocenia się także zastosowane technologie oraz stężenia danych substancji. Dodatkowo La Mer posiada o wiele bardziej rozbudowany skład i poza tymi samymi substancjami ma jeszcze inne. Są to między innymi ekstrakty z alg, olejek eukaliptusowy, olej sezamowy czy beta-karoten. Jak podkreśla beauty kreatorka, Anna Wieczorek krem La Mer posiada o wiele bardziej zaawansowany skład, chociaż zdecydowanie nie jest wart tej ceny. W dużej mierze w ty przypadku płaci się za markę i poczucie luksusu.

Analiza składu kremu Nivea oraz La Mer

Wspólne składniki obu kremów (za INCI)

Aqua (Water)

Paraffinum Liquidum (Mineral Oil)

Paraffin

Cera Microcristallina (Microcrystalline Wax)

Glycerin

Lanolin Alcohol

Decyl Oleate

Octyldodecanol

Magnesium Sulfate

Magnesium Stearate

Citric Acid

Panthenol

Parfum (Fragrance)

Limonene

Geraniol

Co dodatkowo zawiera krem La Mer?

ekstrakty roślinne (algi, limonka, eukaliptus)

oleje roślinne (sezamowy, kukurydziany)

witaminy:

Niacin (B3)

Cyanocobalamin (B12)

Tocopheryl Succinate (wit. E)

minerały (glukoniany cynku, magnezu itd.)

